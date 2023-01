Máy bay cất cánh chở theo hành lý, 'bỏ quên' 55 hành khách lại sân bay

Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ yêu cầu hãng Go First giải trình vụ việc hơn 50 hành khách bị bỏ quên trong xe buýt trên đường bay ở Bangalore, trong khi máy bay vẫn cất cánh tới Delhi.

Sự việc khiến 55 hành khách bị nhỡ chuyến xảy ra vào sáng sớm ngày 9/1 trên chuyến bay G8 116 của hãng Go First. Theo NDTV, nguyên nhân là có nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn và nhân viên kiểm soát mặt đất.

Sự cố bỏ quên 55 hành khách của hãng Go First. (Ảnh: Go First)

Dù những hành khách này đã có thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, nhưng khi họ vẫn chưa kịp vào chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh tới Delhi theo lịch trình.

Phát ngôn viên hãng Go First xác nhận đang tiến hành điều tra sự cố. Ngoài ra, có 53 hành khách đã lên chuyến bay của một hãng hàng không khác và tới Delhi muộn hơn 4 tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Hai người khác chọn cách lấy lại tiền vé.

Thời gian gần đây, các hãng hàng không Ấn Độ gặp một số sự cố trong quá trình hoạt động.

Tuần trước, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nam hành khách vô ý thức tè bậy lên người nữ hành khách ngồi khoang thương gia trên chuyến bay của hãng Air India tới New York.

Các nhà hoạt động đã phản đối mạnh mẽ việc người đàn ông chỉ bị cấm bay 30 ngày sau hành vi thô lỗ. Sau đó, một tòa án ở New Delhi đã phát lệnh giam tù 14 ngày đối với nam hành khách trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra sự việc. Nếu bị kết án, người này có thể phải nhận án 3 năm tù.

Minh Thu