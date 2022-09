Loại rượu vang chỉ sản xuất 29 chai mỗi năm, khách hàng được khuyên ‘không nên uống’

Vườn nho Via Mari 10 được mệnh danh là vườn trồng nho có quy mô nhỏ nhất trên thế giới với diện tích hơn 18 m2, và mỗi năm số nho thu hoạch cũng chỉ sản xuất được 29 chai rượu vang.

Nằm trên tầng thượng của một lâu đài cổ được xây dựng từ thế kỷ 16 ở trung tâm thị trấn Reggio Emilia của Italy, vườn nho kiêm thương hiệu rượu vang Via Mari 10 được đặt theo tên đường và số nhà. Không chỉ được biết tới với diện tích trồng nho vô cùng khiêm tốn, Via Mari 10 còn nổi tiếng với sản lượng mỗi năm cực thấp.

Tuy nhiên, điều khiến rượu Via Mari 10 nổi tiếng hơn cả là khách hàng mua về nhưng “không dám uống”. Chủ nhân của vườn trồng nho cho rằng 29 chai vang mỗi năm được xem là những tác phẩm nghệ thuật để sưu tầm và chiêm ngưỡng, thay vì mang ra uống như những chai rượu bình thường khác. Và thực tế, giá bán của 1 chai Via Mari 10 lên tới 5.000 euro. Do đó, chuyện không phải ai cũng dám mang ra uống là điều dễ hiểu.

“Chai rượu của tôi là một tác phẩm nghệ thuật, mang tính triết học. Bạn nên bày chai rượu trong phòng khách để tán gẫu với bạn bè, và nói với họ về câu chuyện vườn nho được trồng trên sân thượng của tòa lâu đài. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc bánh xe đạp được đặt trong phòng khách mà không phải là tiệm sửa xe, bạn sẽ nhận ra nó đẹp như thế nào. Vườn nho của tôi cũng không phải ngoại lệ. Nó kích thích não bộ và khởi nguồn cho những suy nghĩ mới", ông Tulio Masoni, chủ nhân vườn nho và thương hiệu rượu vang Via Mari 10 chia sẻ với CNN.

Ông Masoni cho biết thêm ông bắt đầu trồng vườn nho mini trên sân thượng sau khi bán vườn nho được thừa kế từ người cha. Vào thời điểm đó, ông Masoni từng nghĩ trồng nho không mang lại lợi ích kinh tế, nhưng ông đã phải hối hận. Cuối cùng, ông quyết định bắt đầu trồng vườn nho mini của mình trên sân thượng của tòa lâu đài cổ.

Loại nho Sangiovese được ông Masoni trồng và dùng làm nguyên liệu sản xuất loại rượu vang Via Mari 10 nổi tiếng được trồng theo quy chuẩn riêng khi được bón bằng trứng gà, chuối, rong biển và chất thải của chim sơn ca kèm theo cả tiếng ồn ào của phố xá thay vì sự yên bình ở các vùng nông thôn, nơi những vườn nho thường hiện hữu.

“Tôi là người duy nhất trên thế giới sản xuất ra rượu, nhưng lại khuyên khách hàng không nên uống”, ông Masoni nhấn mạnh mỗi chai rượu là một tác phẩm nghệ thuật để thưởng ngoạn thay vì uống.

Sự đặc biệt của những chai rượu Via Mari 10 còn ở chỗ chúng không được bày bán tại các cửa hàng rượu thông thường hay tại nơi sản xuất. Thay vào đó, rượu Via Mari 10 được mang tới trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Bonioni ở địa phương, và có mức giá bán lên tới 5.000 USD. Với mức giá “chát” như này, những nhà sưu tầm nghệ thuật hay người có tiền mới dám rút hầu bao ra mua.

Còn theo thông tin trên trên trang web của Bảo tàng Nghệ thuật Bonioni, 10 chai rượu Vila Mari 10 hiện vẫn còn hàng và là sản phẩm của vụ nho vào năm 2019. Trong khi đó, những chai rượu vang của các mùa nho trước được trồng trên sân thượng tòa lâu đài cổ của ông Masoni đã được bán hết sạch.

Song theo ông Masoni, không phải toàn bộ những chai rượu được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Bonioni là để bán. Bởi nhiều chai được Bảo tàng Nghệ thuật Bonioni dùng để làm quà tặng cho các khách hàng đặc biệt.

Nói về chất lượng rượu Vila Mari 10, ông Masoni mô tả như sau “Ở ngụm đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy bối rối, nhưng sau vài giây, cả không gian trong vòm miệng trở nên sinh động, kích thích não bộ đưa ra những suy nghĩ mới".

Minh Thu (lược dịch)