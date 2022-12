Kịp thời đưa 13 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 2 gặp nạn vào bờ an toàn

Theo đó, vào khoảng 20h10 phút ngày 4/12, tàu hàng Hoa Lư 02 (của Công ty TNHH vận tải và thương mại Ninh Bình) bị hỏng máy chính, nguy cơ chìm tại tọa độ 18038’N-105053’E, cách bờ biển Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 hải lý.

Lúc này trên tàu mất điện hoàn toàn, nước dâng vào càng lúc càng nhiều, trên tàu có 16 thuyền viên, ngay lập tức thuyền trưởng đã đề nghị được cứu hộ khẩn cấp.

13/16 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 02 gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị xã ven biển thông báo rộng rãi cho các phương tiện, tàu cá đang khai thác hải sản, các lực lượng đơn vị vận tải trên biển gần khu vực lân cận tàu bị nạn biết để phối hợp hỗ trợ; Đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất các phương án hỗ trợ.

Đến khoảng 02h25 ngày 5/12, tàu CN 09, cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu hàng Hoa Lư 02.

Đến 5h00 cùng ngày (5/12), tàu CN 09 đã tiếp cận tàu bị nạn, 16 thuyền viên trên tàu đảm bảo an toàn, tàu Hoa Lư 02 chưa bị chìm. Do sóng to nên tàu CN 09 không tiếp cận được mạn tàu bị nạn, phải thả phao bè xuống để đưa các thuyền viên trên tàu di chuyển sang tàu CN 09.

Tuy nhiên, 3/16 thuyền viên trên tàu gặp nạn không chịu rời tàu do công ty cử ở lại trông coi dù đã được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động.

Trước tình hình trên, lực lượng cứu nạn tàu CN 09 tiến hành lập biên bản về việc 3 thuyền viên không chịu rời tàu để sang tàu cứu nạn.

Đến 11h30 phút trưa cùng ngày, tàu cứu nạn CN 09 đã đưa 13 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 2 cập cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) an toàn.

Tàu Cảnh sát biển 8003 kịp thời cứu hộ 6 thuyền viên trên tàu cá Nghệ An gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 4/12, tàu cá mang số hiệu NA 94583 TS do anh Hồ Phúc Long (36 tuổi, quê ở khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 6 thuyền viên. Khi đang đánh bắt trên khu vực biển cách Đông Bắc, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 60 hải lý thì bị hỏng máy và trôi dạt, đề nghị cứu hộ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 1 lập tức điều động tàu CSB 8003, thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát tại khu vực Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 15 hải lý khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến rạng sáng 5/12, tàu CSB 8003 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện gió cấp 6, 7, giật cấp 8; nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, ổn định tinh thần của các ngư dân trên tàu cá.

Dự kiến đêm 5/12, tàu CSB 8003 sẽ đưa tàu NA 94583 TS về khu vực cảng Lạch Cờn (huyện Quỳnh Lưu) để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An và chính quyền địa phương.

