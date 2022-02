WHO tại Việt Nam lý giải vì sao cần tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi

TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với các quy trình, chúng tôi chắc chắn rằng các vắc xin Covid-19 vẫn an toàn để sử dụng, đặc biệt là ở trẻ em.

Bộ Y tế hiện đang lên kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh băn khoăn về tính an toàn của vắc xin. Trong khi đó, trẻ em và thanh thiếu niên nếu mắc thì có biểu hiện bệnh nhẹ hơn so với người lớn.

Giải đáp những băn khoăn này, TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết mặc dù biểu hiện nhẹ hơn nhưng một số trẻ em mắc Covid-19 có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài (được gọi là “Covid-19 kéo dài”).

Ngoài ra, đã có một số trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C), một tình trạng nghiêm trọng có thể kéo dài thời gian phục hồi của trẻ đối hậu Covid-19.

Trẻ em mắc các bệnh lý nền như tiểu đường tuýp 1, dị tật bẩm sinh về tim và hệ tuần hoàn và béo phì có nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19 cao hơn so với những trẻ không có các bệnh lý nền.

Trong khi đó, các vắc xin Covid-19 nằm trong Danh mục Sử dụng Khẩn cấp (EUL) của WHO hoặc đã được các cơ quan quản lý quốc gia có năng lực cao cấp phép sử dụng cho trẻ em, đều an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong do Covid-19, và ở một mức độ nào đó, giảm sự lây truyền của bệnh.

“Vắc xin Covid-19 đã được đưa vào sử dụng cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi kể từ quý 4 năm 2021 tại các quốc gia như Mỹ và Pháp. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, các quốc gia như Úc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Philippines cũng đã đưa vắc xin Covid-19 vào sử dụng cho tất cả trẻ em trong nhóm tuổi này”, TS Kidong Park nhấn mạnh.

Chia sẻ tâm lý của một số bậc phụ huynh Việt Nam lo ngại về tính an toàn của vắc xin Covid-19, TS Kidong Park cho biết, luôn có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để giúp đảm bảo sự an toàn của tất cả các loại vắc xin Covid-19, bao gồm cả những loại vắc xin dành cho trẻ em.

“Trước khi được phê duyệt bởi WHO và các cơ quan quản lý quốc gia để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, vắc xin Covid-19 phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng những vắc xin này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được thống nhất về tính an toàn và hiệu quả.

Những hợp tác khoa học chưa từng có trong tiền lệ đã cho phép việc nghiên cứu, phát triển và ủy quyền vắc xin Covid-19 được hoàn thành trong thời gian kỷ lục, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với những vắc xin này trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao.

Tương tự như với tất cả các loại vắc xin, WHO và các cơ quan quản lý liên tục giám sát việc sử dụng vắc xin Covid-19 để xác định và ứng phó với bất kỳ vấn đề không an toàn nào có thể phát sinh. Thông qua các quy trình này, chúng tôi chắc chắn rằng các vắc xin Covid-19 vẫn an toàn để sử dụng, đặc biệt là ở trẻ em”, TS Kidong Park khẳng định.

WHO khuyến nghị Việt Nam nên xem xét thứ tự ưu tiên sau trong bước tiếp theo của quá trình triển khai tiêm chủng:



(1) hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho các nhóm ưu tiên cao hơn, tập trung vào các nhóm chưa được tiếp cận



(2) tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin bổ sung và tiêm nhắc lại cho các nhóm ưu tiên cao hơn



(3) tiêm vắc xin cho trẻ em và thanh thiếu niên có bệnh nền, và



(4) tiêm vắc xin cho trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh.



Để đảm bảo việc triển khai vắc xin an toàn cho trẻ em từ 5-11 tuổi, Chính phủ có thể mong muốn đảm bảo thiết lập sẵn những điều sau đây:



• Phê duyệt vắc xin sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi



• Thiết lập hệ thống tiếp nhận và phân phối vắc xin



• Bảo đảm một hệ thống theo dõi, báo cáo và đáp ứng với các biến cố bất lợi và an toàn sau khi tiêm chủng hoạt động tốt, và



• Thực hiện các chiến lược truyền thông để phổ biến rộng rãi các thông điệp về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, các phản ứng phụ có thể xảy ra và lợi ích của việc tiêm chủng.

