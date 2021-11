Từ tai nạn ngã xe máy nhẹ nhàng, nam sinh 17 tuổi phát hiện ra căn bệnh ung thư giai đoạn cuối

Ung thư xương là căn bệnh ung thư hay gặp, điều đáng tiếc nhiều bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn do nhầm lẫn với các tổn thương thoái hoá xương khớp.

Tưởng đau do thoái hoá



Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) chết điếng khi nghe bác sĩ báo chị bị ung thư xương, khối u đã tổn thương xâm lấn nặng và không thể phẫu thuật bảo tồn chân mà phải đoạn chi để tránh ung thư di căn sang nhiều bộ phận khác.



Chị Hoa kể, từ 3,4 tháng trước chị thường xuyên đau nhức gối trái nên chị lại nghĩ do thoái hoá khớp gối. Từ chục năm trước chị Hoa bị đau đi khám đã được chẩn đoán thoái hoá và chấp nhận sống chung. Vì vậy, khi đầu gối đau thì chị Hoa tìm tới các biện pháp giảm đau, mua thực phẩm chức năng trị thoái hoá khớp uống, không tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ đến khi đau quá không đi được chị mới đến bệnh viện.



Hay trường hợp của em Nguyễn Công Th, (17 tuổi, trú tại Thái Bình) bị ngã xe máy. Tai nạn rất nhẹ nhưng bị gãy xương và tình trạng xương gãy liên tục. Khi lên tới Bệnh viện Việt Đức khám, em Th. được chẩn đoán ung thư xương giai đoạn cuối. Trước đó, em Th. chỉ đau nhẹ ở xương đùi nên chỉ nghĩ do đi đá bóng về bị đau. Mẹ của Th. kể mỗi lần con kêu đau xương bà lại mắng con ham chơi, nô đùa nên đau là bình thường.

Dấu hiệu ung thư xương

Bác sĩ CKII Lâm Quốc Trung, Phó trưởng khoa Hóa trị ung thư Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết ung thư xương ngày càng gia tăng.

Theo BS Trung, ung thư xương là loại ung thư liên kết từ 3 loại tế bào: Tế bào tạo xương, tế bào tạo sụn và tế bào liên kết của mô xương. Ung thư xương có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào của xương nhưng hay gặp nhất là đoạn xương dài, xương cánh tay, xương chậu, xương đùi.

Những tổn thương do ung thư xương.

Ung thư xương có tần suất phát hiện cao ở trẻ em và trẻ vị thành niên, từ 9 – 19 tuổi, ở người lớn vẫn có nhưng ít hơn. Không chỉ đe dọa tính mạng, bệnh còn gây tàn phế, làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Bs Trung cho biết nguyên nhân của ung thư xương chưa được xác định chính xác, rõ ràng nhưng có một số yếu tố nhất định có thể góp phần gây ra hoặc làm tăng khả năng hình thành các khối u phát triển bất thường trong xương như yếu tố di truyền gặp ở người có tiền căn gia đình mắc ung thư xương, sụn. Tiếp xúc với hoá trị, xạ trị, bệnh paget khiến xương gãy. Những người trước đã từng có khối u trong sụn, xương

Các triệu chứng thường được phát hiện theo từng giai đoạn phát triển của bệnh.

Ở giai đoạn đầu triệu chứng thường không rõ ràng khiến người bệnh bỏ qua như đau mỏi chân tay, vận động yếu. Khi khối u phát triển, bệnh nhân có triệu chứng đau tăng dần, đau lan ra vùng xung quanh, đau sưng tấy ở xương, người bệnh có cảm giác sốt nhẹ, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Dù có nhiều triệu chứng nhưng triệu chứng đau là điển hình. Vì vậy, khi có dấu hiệu đau mỏi ở xương khớp, người bệnh nên tới các cơ sở y tế để kiểm tra.

Phương pháp điều trị, theo BS Trung, sẽ phụ thuộc vào tình trạng của từng người bệnh, được đánh giá cụ thể theo các yếu tố sau: Giai đoạn của ung thư, tuổi tác, sức khỏe tổng thể, kích thước và vị trí của khối u để chọn phương pháp tốt nhất.

Phẫu thuật lấy đi ung thư, khối mô ảnh hưởng, xương bị hư hỏng

Xạ trị dùng tia năng lượng cao tia X, kiểm soát tế bào ung thư ngay tại chỗ.

Hoá trị dùng trước phẫu thuật làm thu nhỏ khối u ung thư xương để phẫu thuật thuận lợi hoặc dùng sau phẫu thuật để tiêu diệt tế bào ác tính còn sót lại.

Hiện có thêm biện pháp sinh học mới đã được ứng dụng giúp tăng thời gian hiệu quả điều trị, kéo dài thêm thời gian sống cho bệnh nhân.

Bệnh nhân ung thư xương nếu trải qua điều trị cần theo dõi rất kỹ vì quá trình điều trị vẫn có các biến chứng ảnh hưởng tới quá trình sinh sản, mắc thêm bệnh ung thư thứ hai, nghe kém.

Ung thư xương không biết rõ nguyên nhân nên khó phòng bệnh, nhưng người có yếu tố trên có thể theo dõi bệnh làm sao để phát hiện sớm ung thư xương ở giai đoạn đầu để có hướng điều trị ban đầu tốt hơn.

K.Chi