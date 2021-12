Hà Nội: Nhiều trường thông báo hoãn tiêm vắc xin cho học sinh

Sáng 1/12 nhiều bậc phụ huynh Hà Nội thở phào khi nhận được tin nhắn từ nhà trường thông báo tạm thời hoãn tiêm vắc xin cho học sinh khối 7-8.

Chị L. H có con lớp 8 một trường trên địa bàn Cầu Giấy chìa điện thoại có tin nhắn từ nhà trường với nội dung: “Việc tiêm vắc xin vào thứ Năm này tạm hoãn lại cho đến khi nào có thông báo mới của Sở y tế”.

Theo vị phụ huynh này, gia đình luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Vì thế khi Hà Nội tổ chức tiêm cho trẻ, dù có chút lo lắng nhưng với mong muốn con được đến trường chị cũng đã đồng ý cho con tiêm.

Tuy nhiên mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra tới 3 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 khiến chị L. H băn khoăn. Đến ngày hôm qua (30/11) thông tin tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng khiến người mẹ này lo lắng.

“Dù Bộ Y tế đã lên tiếng giải thích, nhưng bản thân tôi cũng không thể không lo lắng”, chị L. H bày tỏ.

Theo chị L. H, tâm trạng của chị cũng giống như nhiều phụ huynh trong lớp. Theo đó, nhiều bậc phụ huynh đã kiên quyết không cho con tiêm đợt này (nếu như phải tiêm loại vắc xin gia hạn).

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng Y tế Quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện quận cũng đã chỉ đạo các điểm tiêm trên toàn quận tạm dừng tiêm cho trẻ từ 13-14 tuổi trên địa bàn đối với 2 lô vắc xin này.

Được biết không chỉ Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Quận Đống Đa cũng đã xin ý kiến Sở Y tế tạm thời hoãn tiêm vắc xin cho trẻ độ tuổi 13-14 trên địa bàn, chờ sự đồng thuận từ gia đình các em và chắc chắn về cơ sở pháp lý thì sẽ tiêm trở lại.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo CDC Hà Nội ngắn gọn cho biết “không có chuyện dừng tiêm vắc xin cho học sinh. Việc tiêm cho trẻ từ 12- 17 tuổi vẫn theo kế hoạch".

Tuy nhiên, một lãnh đạo CDC Hà Nội cũng thông tin "chưa tiêm cho học sinh bằng hai lô vắc xin mới được gia hạn".

Trước đó vào ngày 30/11, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn đề nghị các đơn vị áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với các lô vắc xin Comirnaty (Pfizez-BioNtech Covid-19 vắc xin) số 124001 và 123002 có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn in trên nhãn) ở điều kiện bảo quản - 90 độ C đến - 60 độ C.

Hạn rã đông của vắc xin vẫn áp dụng: 31 ngày ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -80 độ C theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngay sau khi có công văn này, nhiều bậc phụ huynh lo ngại về việc vắc xin Covid-19 đang sử dụng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại Hà Nội đã hết hạn sử dụng và đặt câu hỏi liệu vắc xin đã bị "tự ý" gia hạn thêm hay không?.

Trước thông tin này, ngay sau đó, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã lên tiếng cho rằng: Trước đây, vắc xin Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng là bởi vì nhà sản xuất chưa có đủ dữ liệu nghiên cứu, chưa đủ thời gian. Hiện nay sau khi đủ thời gian nghiên cứu, nhà sản xuất Pfizer đã kiểm chứng được vắc xin Covid-19 của họ có thời hạn sử dụng đến 9 tháng vẫn giữ được chất lượng, trong điều kiện bảo quản -90 đến -60 độ C.

Điều này đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) khẳng định và phê duyệt.

Theo hồ sơ được phê duyệt, đến thời gian 9 tháng, vắc xin Pfizer vẫn có thể giữ được chất lượng như 6 tháng. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã có công văn về việc gia hạn vắc xin Pfizer từ thời hạn 6 tháng lên 9 tháng.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 và quý I/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vắc xin của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Dự kiến, có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

