Hà Nội không dừng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, chỉ tạm dừng 2 lô vắc xin gia hạn

Trước thông tin Hà Nội tạm dừng tiêm vắc xin phòng Covid-19, sáng 1/12, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, Hà Nội không dừng tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, trước diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh tiêm vắc xin, tăng độ bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn cả vẫn là làm sao bảo đảm công tác tiêm chủng diễn ra an toàn nhất, hiệu quả nhất.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, Hà Nội nhận được nhiều ý kiến đóng góp của phụ huynh về những lo ngại khi cho con em mình tiêm vắc xin, chúng tôi đã lập tức tiếp thu và tiến hành rà soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng.

Để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực tốt nhất cho công tác tiêm chủng, trong sáng nay (1/12), thành phố đã tiến hành rà soát lại tất cả các điểm tiêm, các dây chuyền tiêm chủng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.

Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội cũng xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về hai lô vắc xin số 124001 và 123002 của Comirnaty (Pfizer) có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30-11-2021 và được tăng hạn lên thành 28-2-2022 để bảo đảm an toàn khi sử dụng 2 lô vắc xin này.

“Ngay khi có những đánh giá về công tác chuyên môn cùng các quy trình tiêm chủng đều bảo đảm tuân thủ đúng quy định, ngay trong chiều nay (1/12), Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh”, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định.

Tính đến 18h ngày 1/12, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 30 quận, huyện, thị xã đã tiêm được 283.250 mũi/307.799 cho trẻ từ 15-17 tuổi (đạt 92,02 %) và tiêm được 143.103 mũi/394.045 cho trẻ từ 12-14 tuổi (đạt 36,31 %).

Hiện Thành phố ghi nhận 1 học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội) tử vong sau 1 ngày tiêm chủng. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ IV, không liên quan đến vắc xin và thực hành tiêm chủng. Ngoài ra, một số trường hợp gặp phản ứng còn lại hiện sức khoẻ đều ổn định.

Trước đó vào ngày 30/11, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn đề nghị các đơn vị áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với các lô vắc xin Comirnaty (Pfizez-BioNtech Covid-19 vắc xin) số 124001 và 123002 có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn in trên nhãn) ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.

Hạn rã đông của vắc xin vẫn áp dụng: 31 ngày ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -80 độ C theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngay sau khi có công văn này, nhiều bậc phụ huynh lo ngại về việc vắc xin Covid-19 đang sử dụng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại Hà Nội đã hết hạn sử dụng và đặt câu hỏi liệu vắc xin đã bị "tự ý" gia hạn thêm hay không?.

Trước thông tin này, ngay sau đó, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã lên tiếng cho rằng: Trước đây, vắc xin Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng là bởi vì nhà sản xuất chưa có đủ dữ liệu nghiên cứu, chưa đủ thời gian. Hiện nay sau khi đủ thời gian nghiên cứu, nhà sản xuất Pfizer đã kiểm chứng được vắc xin Covid-19 của họ có thời hạn sử dụng đến 9 tháng vẫn giữ được chất lượng, trong điều kiện bảo quản -90 đến -60 độ C.

Điều này đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) khẳng định và phê duyệt.

Theo hồ sơ được phê duyệt, đến thời gian 9 tháng, vắc xin Pfizer vẫn có thể giữ được chất lượng như 6 tháng. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã có công văn về việc gia hạn vắc xin Pfizer từ thời hạn 6 tháng lên 9 tháng.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 và quý I/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vắc xin của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Dự kiến, có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

N. Huyền