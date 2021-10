Xử lý phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ như thế nào? Trước khi tiêm vắc xin, trẻ sẽ được khám sàng lọc. Phụ huynh cần nói với bác sĩ về bất kỳ loại dị ứng nào mà trẻ có thể mắc để bác sĩ đưa ra chỉ định tiêm phòng phù hợp trong buổi khám sàng lọc.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết thời gian tới Thành phố sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Về thời gian cụ thể, theo CDC Hà Nội, dự kiến sẽ phủ vắc xin cho độ tuổi từ 12-17 tuổi trong những tháng cuối năm 2021, sau đó sang đầu năm 2022 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 3-12 tuổi.

Thành phố đã có 2 phương án triển khai tiêm vắc xin cho trẻ - tiêm tại trường nếu trẻ đi học đầy đủ hoặc tiêm tại cộng đồng nếu dịch diễn biến phức tạp, trẻ không thể đến trường. Cả hai phương án triển khai với chung phương châm bảo đảm an toàn nhất cho trẻ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, việc tiêm chủng vắc xin cho nhóm đối tượng này sẽ được tiến hành ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin về.

Trong trường hợp số vắc xin về không đủ, ông Tuấn cho biết thành phố sẽ tiêm từ độ tuổi cao đến thấp.

“Nếu bảo đảm được nguồn vắc xin, thành phố sẽ triển khai tiêm diện rộng cho trẻ, có thể tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Chúng tôi hy vọng việc tiêm vắc xin cho trẻ sẽ sớm được triển khai", ông Khổng Minh Tuấn nói.

Hà Nội bao giờ sẽ tiêm vắc xin cho trẻ, nhóm trẻ nào được ưu tiên tiêm trước? (Ảnh minh họa)

Trước luồng ý kiến còn băn khoăn lo ngại của phụ huynh về những phản ứng phụ sau tiêm đối với trẻ, PGĐ CDC Hà Nội khẳng định “điều này không đáng lo”. Bởi nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm xong cho trẻ từ 12-17 tuổi, thậm chí đang triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi.

"Trẻ từ 12 tuổi có cơ thể phát triển tương đương người lớn, do đó phản ứng sau tiêm hầu như không khác biệt so với người lớn. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề khám sàng lọc trước tiêm vắc xin Covid-19 để có được chỉ định chính xác, bảo đảm tiêm an toàn, đúng đối tượng vì hiện nay, nhiều trẻ em trong độ tuổi 12-17 cũng đã xuất hiện những bệnh lý nền, bao gồm ung thư, tim mạch, tiểu đường...", ông Khổng Minh Tuấn lý giải.

Về việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ, theo CDC Hà Nội, công tác chuẩn bị và triển khai tiêm sẽ khó khăn hơn với người lớn. Bởi khi trẻ tiêm sẽ có thêm người nhà đi cùng. Trẻ lại thường hay có tâm lý lo sợ điển hình, như: Hiệu ứng dây chuyền, hiệu ứng "blouse trắng"...

Đối với những vấn đề này, ông Tuấn cho rằng, để công tác tiêm chủng cho trẻ đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn cần tập trung vào 3 vấn đề.

Thứ nhất là các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ, cũng như chuẩn bị các phương án để tiêm cho trẻ an toàn ngay tại các trường học...

Thứ hai là công tác chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm cho trẻ. Phụ huynh cần động viên, trấn an các trẻ để tránh tâm lý lo sợ, tương tự như khi tiêm các loại vắc xin khác.

Thứ ba là công tác theo dõi sau tiêm cho trẻ rất quan trọng.

"Trẻ còn nhỏ tuổi, đôi khi chểnh mảng, chưa thể tự theo dõi và báo kịp thời các phản ứng sau tiêm. Do đó gia đình cần quan tâm phản ứng sau tiêm của trẻ trong ít nhất 7 ngày đầu, đặc biệt là 30 phút sau khi tiêm cần được cán bộ y tế theo dõi sát sao", ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng nhận định dù vắc xin nào cũng có phản ứng nhưng với tỷ lệ rất thấp vì thế các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm phòng nếu được gọi mà không nên trì hoãn việc này.

Được biết, Hà Nội cần hơn 2 triệu liều vắc xin Covid-19 cho việc phủ mũi 1, tổng 2 mũi cần khoảng hơn 4 triệu liều để tiêm cho nhóm trẻ em.

N. Huyền

