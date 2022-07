Ăn mặc như thế nào ở tuổi trung niên để phong cách như các chuyên gia thời trang

Cùng với tuổi tác, con người không thể tránh khỏi những nếp nhăn, tóc bạc và mất dáng do quá trình lão hóa tự nhiên.

Dù không thể chống lại thời gian trôi qua, nhưng chúng ta có thể sống duyên dáng hơn. Đối với phụ nữ trung niên, nếu muốn mang vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính thì hãy áp dụng các phong cách ăn mặc dưới đây.

Không chỉ mặc trang phục dành cho người cao tuổi

Nhiều người trung niên mua quần áo, trong tiềm thức họ sẽ tìm kiếm những bộ quần áo được thiết kế đặc biệt cho người 'cao tuổi'.

Không cần biết về chất liệu hay cách cắt may, các thiết kế trước đây đều rất ít đột phá nên việc mặc cũng rất hạn chế. Nếu không muốn bị gắn mác "lỗi thời", bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến các tạp chí thời trang, các bài báo hoặc các blogger hàng ngày, chưa kể đến việc sao chép hoàn toàn, bạn có thể rút kinh nghiệm một cách phù hợp, và ở mức độ nhất định, nó có thể nâng cao hiểu biết của chúng ta về cái đẹp. Nó cũng có thể mang lại nguồn cảm hứng mới.

1. Nếu bạn trên 50 tuổi, bạn nên mặc nhiều loại váy được giới thiệu dưới đây

Đối với phụ nữ lớn tuổi, trang phục của chúng ta không được quá giản dị và cũng không được quá cầu kỳ để làm nổi bật khí chất của chúng ta. Vì vậy, trong việc lựa chọn váy, nên chọn những kiểu như sau:

Váy nhuộm màu loang, loại váy này thường mang một ý nghĩa nhất định và ý nghĩa sâu sắc trong thiết kế, không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của người mặc mà còn khiến chiếc váy toát lên vẻ đẹp thơ mộng.

Loại thứ hai là váy in họa tiết, khi chọn loại trang phục này cần lưu ý là càng pha nhiều màu và càng tươi thì càng dễ bị ngoại nhập, ngược lại, váy in họa tiết có kiểu dáng và màu sắc nhẹ nhàng thì càng tốt, thể hiện trình sự tao nhã của phụ nữ.

Váy chấm bi, so với các thiết kế nhuộm và in họa tiết, chấm bi đơn giản và thanh lịch hơn nhưng lại thời trang hơn so với váy liền màu. Lựa chọn váy đầm chấm bi là lựa chọn tốt nhất cho phụ nữ trung niên để tôn lên khí chất của mình, tuy nhiên cần lưu ý rằng chấm bi to sẽ già hơn, còn chấm bi nhỏ thì linh hoạt và giảm tuổi tác hơn, phù hợp với người Á Đông hơn.

2. Thứ hai, váy dài quá đầu gối nhưng không đến mắt cá chân, hãy sử dụng chi tiết để cộng điểm

Khi chọn váy, ngoài việc lựa chọn kiểu dáng, độ dài và phụ kiện cũng có ảnh hưởng lớn đến phong cách và hiệu quả mặc đồ.

Phụ nữ trung niên mặc váy, trước tiên phải tươm tất

Váy là món đồ được nhiều người sử dụng để tôn lên khí chất của mình, nhưng đối với phụ nữ trung niên, muốn mặc váy một cách thanh lịch thì trước hết bạn phải tươm tất, khi chọn váy, tốt nhất bạn nên có độ dài dưới đầu gối, vì váy quá ngắn dễ xảy ra tình huống xấu hổ và lộ khuyết điểm về dáng chân của chúng ta, nên chọn độ dài dưới đầu gối sẽ phù hợp hơn.

Sử dụng váy để tạo hiệu ứng thon gọn, cao gầy

Ngoài quá đầu gối, độ dài cụ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể. Nếu bạn tương đối nhỏ hoặc có bắp chân không được thon gọn thì nên chọn kiểu áo dài từ dưới đầu gối đến giữa bắp chân, có thể làm nổi bật ưu điểm của bạn.

Nếu bắp chân của bạn dày hơn thì nên chọn trang phục có độ dài dưới giữa bắp chân và trên mắt cá chân, để lộ mắt cá chân có thể tạo cảm giác thon gọn, cao gầy.

Sử dụng các phụ kiện để làm cho trang phục độc đáo hơn

Lựa chọn váy rất rộng, ngoài việc chọn váy in họa tiết, bạn cũng nên chú ý đến một số chi tiết khi chọn váy liền màu. Ví dụ, thiết kế đường viền cổ áo, chẳng hạn như cổ bẻ, cổ thuyền, cổ chữ V nhỏ, v.v., sẽ nâng cao kiểu dáng của trang phục. Giống như trang phục này, một chiếc váy màu xanh nhạt, thiết kế cổ xoay sẽ giải quyết sự đơn điệu của đường viền cổ áo và làm cho trang phục trở nên xa lạ hơn.

Hay những thiết kế chân váy, váy ô xòe nhẹ, váy chữ A cổ điển hay váy xẻ tà gợi cảm, những thay đổi nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi trong phong cách ăn mặc.

3. Khi mặc váy, nên đi giày cao gót để tôn dáng và yểu điệu hơn

Sau khi chọn váy, điều cần chú ý tiếp theo là phối đồ. Nhiều khi bạn sẽ thấy rằng mặc dù không có vấn đề gì với váy nhưng luôn có gì đó khác lạ, thì rất có thể bạn đã chọn nhầm giày.

Khi mặc váy, hãy cố gắng tránh đi hai đôi giày này:

Váy phối với giày thể thao, phong cách không hợp

Nhiều phụ nữ trung niên thích mặc những bộ trang phục thoải mái, và họ thích đi giày thể thao bất kể họ mặc gì, nhưng trên thực tế, phong cách này phù hợp hơn với giới trẻ, phụ nữ trung niên cần hướng đến phong cách thanh lịch thì cách phối đồ này là không phù hợp.

Váy kết hợp với giày đế dày trông cồng kềnh

Giày này có đế tương đối nặng, sẽ dồn trọng tâm xuống, khiến tổng thể không cân đối, khi mang sẽ có cảm giác cồng kềnh, nặng nề.

Một số kiểu giày nên chọn như sau:

Giày lười thanh lịch

Trong số các kiểu giày bệt, giày lười là kiểu giày thể hiện hiệu quả 1 + 1> 2 khi phối với váy. Nó dễ đi như giày bệt, nhưng vì thuộc tính thanh lịch nên kiểu dáng của nó thanh lịch hơn.

Cần lưu ý rằng phần gót của giày đế bằng có gót 2cm, không chỉ thể hiện khí chất thanh cao, mà còn giải tỏa lực tác động của bàn chân và mặt đất, có thể đóng vai trò bảo vệ.

Gót chunky ngắn thanh lịch và cá tính

Loại thứ hai là giày cao gót đế vuông thấp, loại giày này có thể làm cho chiếc váy trở nên hào nhoáng hơn và rất phù hợp để kết hợp với váy. Và đối với phụ nữ trung niên và cao tuổi, tốt nhất nên chọn những đôi giày có gót từ 1,5 - 3cm, có thể bảo vệ khớp của chúng ta tốt hơn.

Giày mũi nhọn trang nhã

Giày mũi nhọn là kiểu giày mang đậm nét nữ tính, khi kết hợp với váy có thể tôn lên nét duyên dáng của phái đẹp, ngoài ra thiết kế mũi nhọn tạo cảm giác kéo dài cũng có thể tôn lên chiều cao. Lúc này, với một số dây chuyền hoặc túi xách tinh xảo, tổng thể càng cao cấp hơn.

Hạ Thảo