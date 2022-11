Ngày 23/11, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã làm rõ về vụ việc xô xát dẫn đến chết người và hình ảnh video clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 6h30 ngày 22/11, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận nguồn tin về vụ việc xô xát dẫn đến chết người và hình ảnh video clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc, khám nghiệm hiện trường, truy tìm các đối tượng liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, vào khoảng 1h ngày 22/11, Toản (24 tuổi) và Sơn (22 tuổi, cả 2 đều ở tỉnh Yên Bái) đã thuê Nguyễn Hải Đăng (23 tuổi, ở Yên Bái) lái xe ô tô biển kiểm soát 21A-115.64 đi từ huyện Yên Bình đến xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để đón một người bạn.

Khi đến địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm của Đăng không đón được bạn mà lại bị một nhóm đối tượng điều khiển hai xe ô tô biển kiểm soát 88A-26975 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường.

Chiếc ô tô do Đăng điều khiển gây ra vụ việc làm chết người. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Sợ bị đánh, Đăng quay xe bỏ chạy theo hướng từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang. Đến khoảng 5h20 ngày 22/11, khi đi đến cây xăng thuộc xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), Đăng dừng lại mua xăng. Lúc này, hai xe ô tô của nhóm đối thủ đuổi kịp theo phía sau, nhóm đối tượng trên hai xe ô tô đã xuống chặn xe của Đăng.

Lúc này, Đoàn Thanh T. (17 tuổi, ở Tuyên Quang) và Phạm Thị Ngọc A. (16 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, cả 2 đi trên xe 88A-26975) đã nhảy lên nắp capo xe của Đăng. Thấy vậy, Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khiến Ngọc A. và T. ngã xuống đất, bị xe ô tô của Đăng chèn qua người. Ngọc A. tử vong sau đó, còn Đoàn Thanh T. bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Đăng lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, nhóm thanh niên trên 2 xe ô tô còn lại đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã truy tìm các đối tượng liên quan. Đến 8h cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và 2 đối tượng đi cùng xe đến Phòng cảnh sát hình sự để làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã triệu tập 7 đối tượng trên 2 xe ô tô đuổi chặn xe của nhóm Đăng, đến để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Sông Yên