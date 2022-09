Hà Tĩnh: Giao nộp 60 triệu đồng nhờ công an trả lại cho người lạ chuyển nhầm

Anh Đặng Đình Phước giao nộp tiền cho Công an xã Lưu Vĩnh Sơn để trả lại cho chủ sở hữu. (Ảnh: Công an xã Lưu Vĩnh Sơn)

Ngày 21/9/2022, anh Đặng Đình Phước (SN 1997, trú tại thôn Trung Nam, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), đến công an xã này trình báo về việc nhận được số tiền 60 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Để tránh mất thời gian và rắc rối về sau, anh Phước đã ra ngân hàng rút số tiền nói trên rồi giao nộp cho cơ quan công an để trả lại cho chủ nhân.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Vũ Thị Xuyến (SN 1962, trú tại lô 17 - Lê Đức Thọ, tổ 35, Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trao đổi với Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, bà Vũ Thị Xuyến xác nhận số tiền trên là bà chuyển cho con gái, tuy nhiên do bấm sai số nên đã chuyển nhầm sang tài khoản của người khác. Sau khi biết đã chuyển nhầm, bà Xuyến hết sức lo lắng và mệt mỏi vì đó là một số tiền lớn đối với gia đình.

Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng kiểm tra thông tin và xác nhận sự việc trên là đúng sự thật. Sau khi thống nhất với bà Xuyến, ngày 22/9/2022, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh để chuyển lại số tiền 60 triệu đồng trả lại cho chủ nhân.

Trước đó vào ngày 19/9/2022, trên đường đi học, đoạn qua thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), em Nguyễn Trà Giang và Nguyễn Thị Thanh Bình (cùng SN 2011 và cùng trú tại thôn Sơn Hải; hiện đang học lớp 6E Trường THCS Kỳ Khang) nhặt được 1 chiếc laptop nhãn hiệu DELL, trị giá khoảng 16 triệu đồng, nên đã báo cho Ban Giám hiệu nhà trường và Công an xã Kỳ Khang để tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, Công an xã Kỳ Khang đã tìm ra được chủ nhân chiếc máy tính là chị Thiều Thị Thu Hà, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang.

Chị Thiều Thị Thu Hà (áo trắng) nhận lại tài sản đánh rơi từ 2 em Nguyễn Trà Giang và Nguyễn Thị Thanh Bình

Sáng 23/9, tại Trường THCS Kỳ Khang, 2 em Nguyễn Trà Giang và Nguyễn Thị Thanh Bình đã bàn giao lại chiếc máy tính cho chị Thiều Thị Thu Hà. Nhận lại tài sản của mình, chị Hà rất vui mừng và trân trọng cảm ơn em vì hành động đẹp.

Thầy Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Khang cho biết, do tính chất của công việc nên nhà trường đã bàn giao tài sản cho người đánh rơi. Sáng thứ 2 đầu tuần (26/9), nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương dưới cờ và có thư khen đối với 2 em học sinh vì đã nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trần Hoàn