Nhặt được 24 triệu đồng ở đoạn đường vắng, người đàn ông gửi công an tìm người đánh rơi

Anh Nguyễn Tiến Đức trình báo và giao lại số tiền nhặt được cho Công an phường Kỳ Thịnh.

Theo đó, vào hồi 15h30 ngày 12/9/2022, anh Nguyễn Tiến Đức (SN 1982, trú tại TDP Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến Công an phường này trình báo về việc có nhặt được số tiền 24 triệu đồng tại Ngõ 105 đường Lê Thái Tổ, TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh.

Sau khi nhận được trình báo của anh Nguyễn Tiến Đức, Công an phường Kỳ Thịnh đã thông báo với Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Trung tâm Văn hoá thị xã và đăng tải trên các trang mạng xã hội để tìm người đánh rơi.

Theo Công an phường Kỳ Thịnh, hiện tại đã có một vài người đến trình báo đánh rơi tài sản. Tuy nhiên, do họ chưa cung cấp được đầy đủ thông tin, bằng chứng nên Công an phường chưa xác định được chủ sở hữu của tài sản đó nên chưa giao lại.

Trao đổi với PV Infonet, anh Nguyễn Tiến Đức cho biết: “Hôm đó vào khoảng 10h30 ngày 12/9, trên đường đi mua ống nước trở về thì tôi phát hiện một xấp tiền buộc trong sợi dây thun nằm giữa đường, ngoài ra không có giấy tờ gì khác nên không biết của ai để trả lại cho nhanh.

Về nhà, tôi đăng thông tin lên facebook cá nhân và nhờ mọi người chia sẻ. Đến 15h chiều cùng ngày vẫn không thấy ai đến nhận nên tôi đưa số tiền này đến phường bàn giao lại để công an tìm giúp người làm mất”.

Cũng theo anh Đức, chỗ anh nhặt được tiền cách nhà gần 3km, là đoạn đường khá vắng vẻ, nhà cửa còn thưa thớt.

Trần Hoàn