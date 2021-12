Lộ diện nam sinh 'soái ca' của Học viện quản lý giáo dục

Sở hữu nhan sắc chuẩn “soái ca”, cùng body đáng mơ ước, Quang Huy đã “đốn gục” rất nhiều trái tim phái nữ. Mới đây, cậu bạn đang được đặc biệt quan tâm khi xuất hiện trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ.

Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1999) đang là sinh viên năm cuối Học viện Quản lý Giáo dục, chuyên ngành Tâm lý học. Sở hữu nhan sắc điển trai, ngũ quan rõ nét cùng body đáng mơ ước, Quang Huy được cộng đồng mạng vô cùng chú ý và quan tâm, khi được biết đến là một trong những thí sinh “đáng gờm” tại chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ. Bên cạnh đó, cậu bạn hiện còn được biết đến là một người mẫu ảnh tự do.

Nguyễn Quang Huy

Quang Huy bộc bạch: “Bản thân mình vốn rất thích theo dõi các chương trình về người mẫu, cũng như các tạp chí thời trang. Trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cũng chính là ước mơ của mình. Tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ lần này, mình mong muốn bản thân sẽ có thể rèn luyện được nhiều hơn, được va chạm, tiếp xúc với sự chuyên nghiệp, học hỏi và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Khi đăng kí tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ năm nay, mình thấy có rất nhiều các bạn tiềm năng, đầy triển vọng khác. Và mình cũng sẽ lấy đó làm động lực, để bản thân cố gắng có thể vào sâu các vòng trong, phát huy hết khả năng của mình một cách tốt nhất. Hy vọng mọi người sẽ đón xem và ủng hộ mình nhé!”.

Cơ duyên đến với người mẫu đối với Huy cũng khá bất ngờ. Đó là trong một lần cậu bạn nhận được lời mời tham gia chụp mẫu, bản thân Huy lúc đó cũng rất đắn đo vì bản thân chưa từng chụp, cũng như chưa có kinh nghiệm gì trong việc làm mẫu. Nhưng sau đó, Huy đã lấy hết can đảm thử sức, buổi chụp đã kết thúc suôn sẻ với sự hướng dẫn tận tình từ ekip. Từ đó, ngọn lửa đam mê trong Huy bắt đầu “trỗi dậy”, theo đuổi và gắn liền với ước mơ sẽ có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Quang Huy chia sẻ: “Người mẫu đã dạy mình rất nhiều bài học, việc bản thân mình cần cố gắng ra sao, phải khắc phục những nhược điểm gì để hoàn thiện bản thân hơn. Và có lẽ nó cũng liên quan đến một phần sở thích của mình nữa. Mình luôn ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình và cách ăn mặc. Vì nó sẽ giúp cho ta có một ấn tượng tốt với người dối diện và tạo ra nhiều cơ hội cho bản thân. Với mình, tự chăm sóc bản thân không phải là một hành động ích kỷ - nó đơn giản chỉ là trân trọng những gì mình có. Bản thân mình không sợ bất kì khó khăn hay thử thách nào, chỉ cần sự ủng hộ của những người mình tin, yêu thì mọi thứ đều sẽ vượt qua được”.

Tự chăm sóc bản thân không phải là một hành động ích kỷ - nó đơn giản chỉ là trân trọng những gì mình có.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Quang Huy dự định trước tiên sẽ hoàn thành tốt chương trình học của bản thân. Bên cạnh đó, cậu bạn sẽ hoàn thiện, trau dồi thêm bản thân một cách tốt nhất, để thực hiện đam mê trở thành một người mẫu. Với Huy, khó chinh phục nhất trong nghề người mẫu, đó chính là việc để lại một dấu ấn riêng cho bản thân mình, khiến mọi người có thể luôn nhớ tới. Quang Huy cũng cho rằng, bản thân mỗi người đều có một cá tính, một màu sắc riêng. Chỉ cần có mơ ước, dám nghĩ, dám làm và một chút may mắn thì thành công là điều rất có thể.

Một câu nói của Paulo Coelho mà Huy vô cùng tâm đắc: “And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it - Và, khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó".

Theo svvn.tienphong.vn