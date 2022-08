Trao tặng bằng khen cho thiếu niên Nam Định dũng cảm cứu người đuối nước

UBND tỉnh Nam Định đã tặng bằng khen cho Bùi Hải An - chàng thiếu niên dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước hôm 31/7.

Chiều 5/8, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã tới nhà của em Bùi Hải An (học sinh lớp 11A4, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hải Hậu) để trao tặng bằng khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên sông Múc hôm 31/7.

Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định trao tặng cho em Bùi Hải An.

Đoàn cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định thăm và tặng quà, tặng bằng khen cho em Hải An.

Trước đó, vào chiều ngày 3 và 4/8, UBND huyện Hải Hậu, UNBD xã Hải Trung cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, biểu dương và tặng giấy khen cho em Bùi Hải An vì hành động dũng cảm cứu bé gái bị đuối nước trên dòng sông trước nhà.

Những bằng khen, giấy khen ghi nhận hành động dũng cảm của Hải An khi xả thân cứu người đuối nước.

Được biết, sau khi Infonet đăng tải bài viết về hành động dũng cảm của cậu thiếu niên 16 tuổi Bùi Hải An và câu chuyện xúc động về hoàn cảnh của em, gia đình Hải An liên tiếp đón các đoàn của các cấp lãnh đạo từ tỉnh, huyện, xã, đoàn thanh niên, các cơ quan báo chí và cả những người dân đến tận nơi thăm hỏi, chúc mừng và động viên.

Và cũng nhanh chóng có những trang facebook, tiktok giả mạo Hải An được thành lập

Và cũng nhanh chóng có những trang facebook, tiktok giả mạo Hải An được thành lập Và cũng nhanh chóng có những trang facebook, tiktok giả mạo Hải An được thành lập

Và cũng nhanh chóng có những trang facebook, tiktok giả mạo Hải An được thành lập, đổi tên. Thậm chí trang facebook giả mạo như trong ảnh trên còn có gần 43.000 lượt người theo dõi, copy hết các bài báo nói về Hải An và thu thập các thông tin trên trang cá nhân của Hải An đăng tải như "chính chủ" khiến nhiều người nhầm lẫn.

Bạn bè và người thân của Hải An hơi lo lắng vì không rõ mục đích của những đối tượng trên lập trang facebook giả mạo em để làm gì. Anh Đào Duy Đạt - một người anh của Hải An cho biết."Hiện tại có rất nhiều facebook, fanpage với tiktok đang giả mạo An. Hải An đi học nên cũng ít dùng mạng xã hội chỉ sợ các đối tượng xấu lợi dụng vụ việc cũng như thông tin và hình ảnh của Hải An để làm việc mờ ám tư lợi cá nhân".

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 31/7 tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ đuối nước nguy hiểm. Theo đó, bé gái học lớp 7 đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn nữa nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên nhanh chóng bé gái bị cuốn trôi.

Nhiều người phát hiện bé gái rơi xuống sông nhưng không ai dám xuống cứu, một số người chỉ biết cách tri hô cứu người. Trong khi đó em Bùi Hải An dù mới lành chấn thương ở vai nhưng đã liều mình nhảy xuống dòng nước.

"Lúc ấy em đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một bé gái đang chấp chới chìm dần dưới dòng nước xiết, không nghĩ ngợi gì nhiều em vội vàng cởi áo nhảy xuống. Bơi ra gần tới nơi thấy bé gái đang sắp chìm xuống, em giơ tay túm được tóc của bé kéo vào bờ", em Bùi Hải An kể lại tình huống cứu người bị nạn.

Sự việc cứu người của Hải An vô tình lọt vào camera an ninh nhà dân ven đường. Một đoạn clip trích xuất từ camera sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến ai nấy đều khâm phục lòng dũng cảm của em Hải An.

Thiếu niên Nam Định 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước, câu chuyện phía sau càng gây xúc động Những người con quê hương Hải Hậu, Nam Định ai nấy đều cảm động khi xem clip chàng thiếu niên 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu một bé gái đuối nước.

Lam Giang

Ảnh: NVCC