Thiếu niên Nam Định 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước, câu chuyện phía sau càng gây xúc động

Những người con quê hương Hải Hậu, Nam Định ai nấy đều cảm động khi xem clip chàng thiếu niên 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu một bé gái đuối nước.

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được tình huống cứu người đuối nước xảy ra vào lúc 16h32' chiều 31/7 tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang thu hút hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo clip, trên con đường ven sông có 2 thiếu niên đang đi xe máy thì nhìn thấy có người chấp chới dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoán. Một người mặc áo đen chạy vội ra, vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy ùm xuống sông, bơi ra cứu người đuối nước vào bờ. Trên bờ sông vẫn có nhiều người qua lại lúc đó nhưng đứng nhìn chứ không ai dám nhảy xuống cứu người.

Đoạn clip dài hơn 1 phút khiến ai nấy trầm trồ thán phục người mặc áo đen dũng cảm dám nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết để cứu người.

browser not support iframe.

Một đoạn clip ở góc nhìn khác cho thấy thời điểm đó có nhiều người đi qua đường và nghe rõ âm thanh những người ở bờ sông bên kia kêu cứu thảm thiết.

Qua xác minh được biết, người mặc áo đen từ trong nhà chạy thẳng ra sông, không ngần ngại cởi áo và nhảy xuống cứu người đuối nước là em Bùi Hải An, năm nay mới 16 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Bùi Hải An cho biết: "Lúc ấy em đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một bé gái đang chấp chới chìm dần dưới dòng nước xiết, không nghĩ ngợi gì nhiều em vội vàng cởi áo nhảy xuống. Bơi ra gần tới nơi thấy bé gái đang sắp chìm xuống, em giơ tay túm được tóc của bé kéo vào bờ".

Theo lời Hải An kể lại, bé gái học lớp 7 đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn nữa nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên nhanh chóng bé gái bị cuốn trôi. Do không kịp khởi động và vội vàng cứu người nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại thì cũng là lúc An bị chuột rút.

Bé gái (nhà ở xóm 14 Hải Trung) sau khi tỉnh lại vì hoảng sợ nên vội vàng lên xe đi cùng bạn về nhà, giấu kín không kể lại câu chuyện đã xảy ra cho người thân trong gia đình. Phải tới khi những người dân ở xóm 10 khu vực nhà của Hải An kể lại câu chuyện xảy ra vào chiều 31/7 lan ra khắp nơi thì người thân trong gia đình bé gái mới biết được và tới nhà Hải An để cảm ơn vào chiều tối 1/8.

Chân dung chàng thiếu niên dũng cảm nhảy xuống sông cứu người bị đuối nước.

Bà ngoại của Hải An tâm sự với Infonet: "Do hoàn cảnh gia đình nên An ở với ông bà ngoại từ bé. Cháu ngoan và năng động, từ bé đã rất đam mê với các môn thể thao. Cháu tự học bơi từ nhỏ, lớn lên lại học võ Taekwondo.

Khi đang học cấp 2 có lúc cháu hỏi ý kiến ông bà hay cho cháu đi học thể thao, nhưng ông bà chỉ mong muốn làm sao để cháu có bằng tốt nghiệp phổ thông hết lớp 12, rồi sau này khi trưởng thành, cháu thích đi bộ đội hay đi làm thể thao thì là quyền ở cháu. Hôm qua khi xem lại đoạn clip cháu cứu người tôi vừa xem vừa chảy nước mắt vì thương cháu".

"Cháu ở với ông bà từ bé nên rất tự lập, cũng đã biết tự xoay xở bán hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Gia đình đang vẫn cảm thấy trống vắng vì ông ngoại của An bị bệnh mới mất. Vậy mà hôm 27/6, trên đường đi học võ về An còn bị tai nạn giao thông, cháu gãy xương quai xanh phải bó cố định.

Vừa mới cởi bỏ bộ giáp định hình xương gãy chưa được 1 tuần, tay còn chưa khỏi hẳn mà cháu dám liều mình nhảy xuống sông cứu người chết đuối. Tôi thương cháu nhưng cũng phấn khởi vì nuôi dạy cháu thành người, biết làm việc có đạo lý" - bà ngoại của Hải An chia sẻ thêm.

Hình ảnh phim chụp X-quang và sổ khám bệnh khám lại 1 tuần sau bó bột của Hải An.

Xem đoạn clip có thể thấy nhiều người đi đường nhìn thấy người đuối nước nhưng không ai dám nhảy xuống dòng nước lớn đang chảy xiết như vậy, phía trước lại có một cái cống to rất nguy hiểm. Thế nhưng Hải An không màng tới cánh tay bị thương chưa lành hẳn mà lao xuống cứu nạn nhân.

Khi phóng viên hỏi Hải An có sợ không, cậu bé học lớp 11 TTGDTX Hải Hà đáp: "Lúc ấy em không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để cứu được người đuối nước. Bây giờ khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, em cảm thấy cũng vui vì nhiều người biết tới em và biết tới việc làm ý nghĩa đó của em".

Trước việc làm dũng cảm của con trai, mẹ của Hải An cho biết: "Đến tận tối qua khi mọi người trong xã nói chuyện và gia đình bé gái kia tới cảm ơn thì tôi mới biết chuyện. Về nhà con cũng không kể lại chuyện cho ai biết cả.

Vì tay của con bị gãy vẫn còn chưa kịp đi kiểm tra lại xem đã liền chưa nên gia đình rất lo lắng. Vui vì con đã làm được việc tốt nhưng thú thật là xem lại clip vẫn còn run. Thấy con cứu bạn lúc nước sâu lại đúng chỗ có cống nước chảy xiết, sợ nước xoáy con kiệt sức. Cũng rất may là đã cứu được bạn kia nên là yên tâm rồi".

Khúc sông quen thuộc với Hải An từ thủa bé thơ nhưng cũng là dòng nước dữ với những người không may mắn. Vì thế, hành động liều mình cứu người của cậu thiếu niên đã khiến hàng chục nghìn người xem clip trầm trồ thán phục:

"Cảm ơn những chàng trai tốt bụng, hy vọng trong cuộc sống, tất cả mọi người đều sẽ gặp những người tốt bụng như bạn ý";

"Cháu thật dũng cảm. Nhiều người chỉ dám đứng nhìn trong khi cháu bị thương chưa lành mà dám nhảy xuống bơi luôn. Nên tặng thưởng huy hiệu dũng cảm cho cháu";

"Đừng chờ tới khi những người mất đi vì cứu người đuối nước mà mới tặng huy hiệu dũng cảm. Cậu bé này hoàn toàn xứng đáng. Tôi là người lớn xem clip cũng thấy xấu hổ khi nhiều người không biết bơi chỉ đứng trên bờ nhìn cháu bơi giữa dòng nước. Chúc cháu luôn khỏe và bình an".

Chàng trai mất ví bất ngờ nhận hộp quà kèm bức thư từ người bí ẩn Trên mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện rất nhân văn từ một chàng trai trẻ bị rơi mất chiếc ví giàu kỷ niệm.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Lam Giang

Clip, ảnh: NVCC