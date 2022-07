Dự án mới của Lê Cát Trọng Lý có tên Little Li, một phòng đọc nhỏ nằm khiêm tốn trong căn phòng tầng 4 của một khu tập thể cũ trên phố Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhạc sỹ, ca sỹ Lê Cát Trọng Lý trong không gian đọc Little Li.

“Bạn bè mến, Lý đang lập 1 little library có các đầu sách: Triết học, Văn học, Nghệ thuật, Lịch sử, Thần học, Kinh sách Phật giáo Nguyên thuỷ.

Với mục đích: Giới thiệu đến cộng đồng những cuốn sách hay, có tác động tích cực, ích lợi cho người đọc. Hiện tại, Lý đang có 120 cuốn nhờ làm concert sách thời gian vừa rồi. Còn thiếu tầm 150 cuốn sách hay, đáng giá để đọc và chia sẻ cho nhau.



Lý xin được anh chị, cô chú trong cộng đồng bạn bè thân thiết hiểu việc Lý làm, cho Lý được xin tên những đầu sách hay trong nhóm các chủ đề trên để Lý có thể sưu tầm thêm. Và nếu cô chú anh chị có cuốn sách nào hay trong nhà đã bỏ quên từ lâu, Lý xin phép được xin các anh chị để giảm được bớt chi phí mua sách thêm cho dự án này.



Đây là dự án phục vụ cộng đồng Lý muốn được làm từ rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội được làm cùng các bạn và các em của mình. Dự án sẽ khởi động điểm đầu tiên tại Hà Nội, số 1B Lê Phụng Hiểu”.

Trên đây là nội dung bài viết của nữ nhạc sỹ, ca sỹ trẻ Lê Cát Trọng Lý đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 15/7 vừa qua. Ngay lập tức dự án nhỏ của Lý đã được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng. Ngay ngày hôm sau, dự án chính thức đi vào hoạt động.

Phòng đọc nhỏ xinh của Lê Cát Trọng Lý.

Theo chia sẻ của cô, lý do làm dự án Little Li với quy mô nhỏ là do hiện nay có nhiều nhà sách nhưng việc có quá nhiều sách khiến người bình thường chưa có thói quen đọc sách sẽ phải “ngụp lặn” trong nhà sách. Ở thư viện nhỏ này, sách đã được tuyển chọn và ở đó mọi người đã được giới thiệu sách theo thư mục.

“Hơn nữa, Lý muốn tạo dựng một cộng đồng nhỏ những người yêu sách và cùng đọc sách. Có những cuốn sách sâu sắc, sau khi đọc cần thực hành, cần những chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ ý kiến dưới góc độ thực hành. Lý muốn tạo ra không gian có thể có được những buổi như thế”, nữ ca sỹ chia sẻ.

Lê Cát Trọng Lý (đội mũ) cùng những độc giả của Little Li.

Little Li của Lý ngay lập tức đã tạo nên một “cơn sốt” trong cộng đồng những người yêu nhạc Lê Cát Trọng Lý.

“Phòng đọc không có rất nhiều sách, chỉ một số sách đã được Lý chọn lựa và đã chia thư mục. Ở đây cũng không dễ chịu như quán cà phê vì bạn sẽ không được trò chuyện với bạn mình dù ở đây vẫn có cà phê ngon để order. Và có thư của Lý dành cho bạn mới, ở phòng đọc”, Lê Cát Trọng Lý nhắn nhủ.

Mới chỉ hoạt động được vài ngày nhưng Little Li đã là chốn “tự kỷ” phù hợp của nhiều bạn trẻ, và cũng là không gian yên tĩnh cho những em nhỏ thích đọc sách.

“Thương mến con người Lý, nhạc của Lý, và cả phòng đọc nhỏ xíu bé xinh này của Lý”, bạn Lương Thanh Tùng, một trong những độc giả đầu tiên của Little Li chia sẻ.

Cảm nhận về Little Li, bạn Phạm Ánh Nguyệt, một người yêu nhạc của Lý chia sẻ review: “Về không gian và trang trí, phải nói là đẹp xỉu luôn ạ, màu chủ đạo là trắng, nâu và màu ghi, có mấy chai thủy tinh sặc sỡ đặt ở lối vào trông thích mắt lắm ạ, mấy chậu cây thêm sắc xanh nữa, khung gỗ để sách đóng trên tường rất độc đáo... Bên ngoài ban công thì có bày thêm mấy bức tranh cũng rất nghệ, có bày thêm chén, cốc, đĩa thủy tinh khá màu mè và đẹp… Ghế ngồi nhìn cũng thích lắm ạ, đẹp, êm, sướng, em nằm ở đấy cả ngày được mất.

Không gian nhược điểm là hơi nhỏ, chỉ chứa được trên dưới 10 người thôi ạ, nhưng cũng thoáng mát lắm… Các chị còn bật nhạc cổ điển nữa thư giãn lắm luôn”.

Nói về sách, thứ quan trọng nhất trong bất kỳ một phòng đọc nào, bạn Phạm Ánh Nguyệt chia sẻ: “Sách số lượng hiện tại chưa nhiều lắm nhưng chất lượng nội dung thì 10 điểm vì đã được Lý chọn lọc cẩn thận và phân theo từng thể loại nên mọi người chọn bừa cũng sẽ được 1 cuốn sách hay ạ”.

Tại Little Li, độc giả nếu may mắn sẽ được gặp trực tiếp cô chủ không gian đọc Lê Cát Trọng Lý. Nếu không cũng cảm thấy ấm áp khi nhận được thư tay do chính Lý viết:

“Bạn mến,

Mình viết thư này cho bạn vì có thể bạn đang lúng túng, không biết phải làm gì, đọc gì, bắt đầu tư đâu tại Little Li này.

Mình cũng chỉ là một người đọc bình thường, không phải là quá sành đọc hay nghiện đọc sách, không khí và cảm giác ở một người đọc toát ra khi họ thực sự đọc chăm chú. Mình thích cái đẹp ấy.

Vì thế, dù nhiều lúc mình cũng lười biếng, chán ngán việc đọc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảm giác tốt đẹp khi đọc một cuốn sách hay mang lại, mình lại đọc và gắn bó với sách đến bây giờ.

Bạn có sợ đọc hay dễ buồn ngủ khi đọc sách không? Nếu có thì điều đó cũng bình thường thôi. Rồi nó cũng sẽ qua khi tâm bạn được phấn chấn với một cuốn sách hay, và phù hợp với bạn. Thực ra, ngay cả một cuốn sách hay cũng có lúc tôi đọc và vẫn thấy buồn ngủ. Mình vừa dùng chữ “tôi” đấy, chắc do lúc ấy mất tập trung.

Lê Cát Trọng Lý trực tiếp viết thư tay gửi độc giả.

Mình sắp đi xa và không phải lúc nào cũng có mặt tại Little Li được, nên mình nghĩ viết thư thế này có thể là một cách giao tiếp trực tiếp phần nào đó với bạn.

Có một số đầu sách mình đọc rồi và thấy rất giá trị, hay, cũng như hấp dẫn. Nếu bạn là người mới đọc, tác phẩm tốt là yếu tố quan trọng để bạn không sợ sách. Trong 6 tháng tới, bạn thử những cuốn này xem sao nhé!

Văn học: Chiến binh Cầu vồng (10 tuổi trở lên); Giết con chim nhại (15 tuổi trở lên); Người đua diều (18 tuổi trở lên); Cây cam ngọt của tôi (10 tuổi trở lên). Triết học: Thế giới của Sophie (12 tuổi trở lên); Tôi là ai, nếu vậy thì bao nhiêu (lúc bắt đầu nghĩ về tôi)…”.

Một góc khác của Little Li.

Rõ ràng, với không gian nhỏ của Little Li có thể không đủ để phục vụ số đông, nhưng sự xuất hiện của không gian đọc này chắc chắn sẽ mang lại cảm hứng đọc sách cho nhiều người, dù không trực tiếp có mặt tại phòng đọc này.

Tuân Nguyễn