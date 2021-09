Khoảnh khắc xe tải lật nhào vì tránh xe tạt đầu khiến dân mạng tranh cãi

browser not support iframe.

Đoạn clip được camera hành trình của xe ô tô ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra trên đường 379 đoạn qua khu đô thị Ecopark Hưng Yên chiều 17/9 đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Theo clip, nhiều chiếc xe ô tô đang lưu thông ở cả 3 làn đường, bỗng nhiên tài xế điều khiển xe tải đi ở làn đường giữa vượt lên phía trước. Nhưng bất ngờ gặp một chiếc xe tải đang tạt vào lề đường khiến tài xế phải đánh lái gấp. Hậu quả là chiếc xe tải bị lật ngang và gây hư hỏng thêm chiếc xe tải VAN đang lưu thông cùng chiều. Được biết các xe đang lưu thông chậm vì phía trước có một chốt các chiến sĩ CGST đang làm nhiệm vụ.

Cư dân mạng nhiều người xót xa cho đồng nghiệp không may gặp nạn:

"Rõ khổ, bị lật xe lại còn đâm hỏng xe khác nữa. Tốn kém quá";

"Dịch bệnh đã thất thu rồi giờ lại tai nạn thì tiền đâu nuôi con đây";

Cũng có một số người cho rằng chiếc xe tải gặp nạn là do xe tải trước đó bất ngờ tạt vào lề đường khiến tài xế phải đánh lái gấp.

"Tốc độ đi là bình thường, do xe trước chuyển làn gấp nên mới lật xe thôi";

"Đường có 4 làn xe, không trong khu đông dân cư, không có biển hạn chế tốc độ nên không thể trách tài xế xe bị lật được. Tại xe tải kia bị CSGT yêu cầu tạt lề đường mà anh ta tạt gấp quá nên mới vậy";

"Do xe tải kia chuyển 1 phát 3 làn đường luôn thì xe nào tránh được"

Nhưng cũng rất nhiều người bày tỏ quan điểm không bênh vực hành vi điều khiển xe không đảm bảo khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ của tài xế xe bị lật:

"Rõ ràng thấy phía trước nhiều xe thì phải điều khiển xe đi chậm lại, anh phóng như xổ lồng sau bao ngày bị cấm túc thế thì khó tránh tai nạn lắm";

"Qua chốt kiểm soát thì bao giờ cũng có xe ra, xe vào. Lái xe nắm được điều đó thì phải điều chỉnh tốc độ hành trình khi qua. Ở trường hợp này thì không làm chủ tốc độ, với tốc độ trượt dài của xe tải khi gặp chướng ngại vật thì tôi cho là xe tải chạy tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ nên xảy ra như vậy";

"Thấy các xe phía trước thì cũng nên từ từ mà đi, bác tài phóng lên ầm ầm rồi gặp nạn thế này không cãi lý được đâu"

Tốc độ

Theo một nghiên cứu của Cục an toàn giao thông đường bộ Mỹ, có hơn 40% vụ lật xe liên quan tới việc chạy xe ở tốc độ cao. Và họ cũng đã chỉ ra rằng có hơn 70% vụ lật xe xảy ra nếu tốc độ lưu thông hơn 80 km/h.



Điều kiện đường đi

Ở Việt Nam, thông thường điều kiện đường sá chưa được phát triển đồng bộ, vì thế rủi ro bị các vụ lật xe cao hơn. Ở nhiều nơi, chất lượng đường sá không đạt chuẩn, mặt đường lồi lõm mà lại khá vắng vẻ (đặc biệt là ban đêm). Do đó người điều khiển xe ô tô có xu hướng tăng tốc (hơn 80 km/h) và như thế rất dễ dẫn đến các vụ tai nạn.



Người lái dùng chất kích thích

Có 50% các vụ tai nạn lật xe là do việc người điều khiển xe ô tô sử dụng chất kích thích như rượu, bia… Do bia, rượu sẽ gây nên các hiện tượng mất tập trung, giảm khả năng quan sát, ảnh hưởng đến cơ bắp. Từ đó, việc uống bia rượu sẽ khiến người lái xe giảm hoặc mất khả năng phản ứng trước những tình huống nhanh, dẫn tới những vụ tai nạn.



Tính chất dòng xe

Nói một cách khách quan thì mọi loại xe đều có rủi ro bị lật, thế nhưng những chiếc xe có trọng tâm cao (như đã nói ở trên) như SUV, xe bán tải, xe tải sẽ có rủi ro lật cao các loại xe khác, dù không có va chạm.



Thói quen điều khiển xe

Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ đã chỉ ra rằng có hơn 70% tai nạn lật xe do thói quen người lái tại thời điểm tai nạn. Tức là lúc trước khi xảy ra tai nạn, người sử dụng xe hơi có thể đang nghe điện thoại hoặc đang không tập trung lái xe dẫn đến tai nạn.

