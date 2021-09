Khánh Vy là MC trẻ tuổi nhất dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia

Mới đây, trên fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia đã thông tin, Khánh Vy sẽ là gương mặt mới cùng với MC Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Hiện tại ê-kíp sản xuất đang ghi hình những số đầu tiên, bắt đầu lên sóng ngay từ Chủ nhật tuần này (26/9).

Thông báo chính thức trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Khánh Vy thay thế vị trí MC Diệp Chi dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Những hình ảnh đầu tiên của nữ MC mới đồng hành cùng BTV Ngọc Huy.

Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, lời chúc mừng đến MC xứ Nghệ

Khánh Vy nổi tiếng trong giới trẻ với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" và thành tích học tập ấn tượng. Đây là nền tảng giúp Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới giải trí, trở thành MC và có nhiều hoạt động khác giúp cô tạo thu nhập "khủng".

Cô tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, cựu nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng đạt 12 năm học sinh giỏi.

Trước đó, Khánh Vy úp mở về công việc mới của mình khiến dân tình không khỏi tò mò.

Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS. Nữ MC xứ Nghệ gây thiện cảm với khán giả với lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng lại tự nhiên sân khấu.

Cuối năm 2020, Khánh Vy cũng tự tổng kết những điều cô làm được khiến dân tình ngưỡng mộ như:

- Đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood của phim Vệ binh dải ngân hà; Tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017

- Mua ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất (năm 2018).

- Đặt chân đến 6 quốc gia Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đều được đi miễn phí dưới dạng đại sứ, khách mời.

- Ra mắt nhóm kín với mục đích đồng hành, giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh mang tên "Cùng Khánh Vy học tiếng Anh" hiện có 40.000 người tham gia.

- Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Trước đây, vị trí dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từng được giao cho các MC, BTV kỳ cựu của nhà đài như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Tùng Chi, nhà báo Lưu Minh Vũ,... Một số MC được giao dẫn dắt chương trình này ở độ tuổi khá trẻ như Thanh Vân Hugo, MC Kiều Anh, MC Diệp Chi.

Khánh Vy xinh đẹp, trưởng thành ở tuổi 22

Như thông báo trước đó của nhóm thực hiện chương trình, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2021.

Ngay từ Chủ nhật tuần này (26/9), cuộc thi đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ lên sóng với bộ đôi MC Khánh Vy và Ngọc Huy.

Mai Phương

Ảnh: FBNV