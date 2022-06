Đôi nam nữ đi xe máy mải nói chuyện, suýt chui gầm xe container

Chỉ cần một vài giây lơ là khi tham gia giao thông là bạn có thể gặp phải tình huống như cặp đôi đi xe máy trong clip dưới đây.

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại vụ tai nạn xảy ra lúc 15h06 ngày 02/6/2022 tại ngã 3 An Thái Trung, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang hướng đi về cầu Mỹ Thuận đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo clip, trên đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, ở làn đường phía trong cùng có một chiếc xe tải đang đánh lái ra nhập làn đường, phía trước có một chiếc xe máy đi ngược chiều tới, thấy ô tô con màu trắng phía sau đi tới xe tải lập tức đánh lái trở lại làn đường trong cùng. Xe ô tô 5 chỗ màu trắng đang di chuyển thấy xe tải đi ra nên đã phanh gấp khiến chiếc xe đứng khựng lại.

Hình ảnh cắt từ clip

Đôi nam nữ đi xe máy phía sau thấy có chướng ngại vật phía trước cũng lạng tay lái sang trái. Khi xe ô tô 5 chỗ phanh xe thì xe máy đã không giữ khoảng cách an toàn nên đâm vào đuôi ô tô và ngã ra đường. Đúng lúc này chiếc xe container đi tới.

Rất may tài xế xe container đang di chuyển chậm và phán đoán trước được tình huống nên đã rà phanh trước khi cặp đôi đi xe máy ngã ra đường.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng đua nhau phân tích xung quanh tình huống trên. Phần lớn mọi người chúc mừng tài xế xe container đã may mắn không gặp họa do người đi xe máy tự gây ra. Nhiều người lên án trách cặp đôi đi xe máy không tập trung đi đường, không đảm bảo khoảng cách khi lái xe và cũng có người trách người đi xe máy ngược chiều ở làn trong cùng và cả tài xế xe tải.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Xe tải ra ẩu, xe con thì xử lý kém. Còn ông xe máy thấy xe tải đi ra thì xe con khả năng cao sẽ đứng lại mà cũng không chịu thắng lại nhường đường. May xe công phản xạ kịp, đi đúng làn đúng tốc độ cũng không yên";

"Tội nghiệp bác xe container, lỗi do xe máy ngược chiều, lỗi xe tải xin ra thiếu quan sát không biết đợi hết xe rồi xin ra. Ông 4 chỗ hoảng thắng lại thôi chứ đạp mạnh ga chút chếch sang trái thì không sao rồi, còn xe máy bị té 1 phần do cắm đầu cắm cổ vừa nói chuyện vừa không lường được tình huống";

"Quá may mắn cho tất cả. Xe honda không phải chạy ẩu chỉ là đi gần xe phía trước nên không xử lý được tình huống bất ngờ thôi. Sau pha này chắc nhớ đời không bao giờ dám chạy vậy nữa đâu";

"Hên bác containet đã xử lý trước nếu không thì xác định, xe máy trong thì không chạy cứ ham phía ngoài rồi ông xe con thấy xe tải ra mà cứ phi lên, hên không ai bị sao";

"Bác tài container đoán được tình huống nên đã rà thắng trước. Mong anh chị đi xe máy không bị gì... Bác container kinh nghiệm đầy mình. Chúc bác vạn dặm bình an";

"Không nên đi cặp hong công, ben, tải nặng. Không nên đi làn ô tô và chạy tốc độ nhanh. Không nên ngồi sau khoát vai bá cổ người lái xe. Không nên đi sai làn và vượt sai làn. Phen này ông bà gánh còng lưng cho cặp đôi đi xe máy".

Lam Giang; Clip: MXH