Clip thót tim: Ô tô con hút chết sau pha tạt té của xe container dưới trời mưa to

Một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi trời mưa to đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đoạn clip do camera hành trình của một xe container ghi lại tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm trên quốc lộ 5 vào chiều ngày 14/10/2021.

Theo clip, dưới mưa lớn, 2 chiếc xe container đang di chuyển trên đường. Khi chiếc xe phía sau vừa qua nút giao nhau trên quốc lộ thì chiếc xe container phía trước đi qua vũng nước lớn nên tạt nước lên cao và tung tóe sang hai bên.

Trong khoảnh khắc màn nước tạt vừa rơi xuống thì một chiếc xe ô tô con 5 chỗ bất thình lình hiện ra ngay trước mũi xe container đi sau khiến tài xế phải vội vàng đánh lái sang làn bên phải để tránh xảy ra cú tông nguy hiểm.

Rất may không có vụ va chạm nào xảy ra trong tình huống giao thông nguy hiểm này.

Nguyên nhân chiếc xe 5 chỗ "biến hóa" như ảo thuật chính là vì vũng nước mưa trên đường. Do phía trước và bên cạnh ô tô con này đều có xe container di chuyển nên khi đi qua vũng nước lớn, nước tạt trùm lên toàn bộ xe, che khuất tầm nhìn khiến tài xế phải đi chậm lại. Màn nước cũng khiến xe container không thấy chướng ngại vật phía trước cho tới khi tiến tới sát đuôi xe ô tô 5 chỗ.

Trước tình huống thót tim này, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận:

"May mắn quá, trường hợp này do đi vào vũng nước to nên bắn lên kính lái, gạt mưa không gạt kịp nên không nhìn thấy gì. Theo phản xạ là phanh giảm tốc mà không nghĩ tới có xe đang đi phía sau";

"Mưa ngập như vậy mà các bác xe container phóng như thế, gặp người dân đi xe máy còn nguy hiểm nữa";

"Trời mưa tầm nhìn hạn chế, nước đọng trên đường nhiều, các bác tài làm ơn đi chậm thôi, không thì ai đi bên cạnh chỉ có nước xây xẩm mặt mày không thấy đường. Như này là xe ô tô còn may đấy, xe máy hay người đi bộ thì không biết sẽ như thế nào nữa";

Trước đó vào hôm 6/10, một tình huống giao thông tương tự xảy ra tại Thừa Thiên -Huế cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Chiếc xe container đang di chuyển trên làn đường của mình thì bỗng từ phía sau bên phải có một chiếc xe ô tô 5 chỗ vượt lên. Do gặp vũng nước lớn phía trước nên tài xế xe ô tô con đã bị lạng tay lái trong giây lát, lấn sang phần đường khác và suýt chút nữa thì bị tài xế xe có camera hành trình húc phải.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip trên cũng chia sẻ rằng không ít lần họ trở thành nạn nhân của những tài xế xe ô tô khi đi dưới trời mưa:

"Tưởng tượng xem bạn đang đi trên trên đường trong bộ quần áo chỉnh tề, tươm tất để đi gặp đối tác, bỗng nhiên một chiếc xe ô tô lao tới đi qua vũng nước khiến bắn hết nước lên người, bẩn hết quần áo thì bạn sẽ làm gì?";

"Mặc áo mưa 2 mảnh kín mít không ướt xíu nào vì trời mưa. Nhưng một anh xe sang phóng vèo qua đường thế là ướt như chuột bên dưới lớp áo mưa";

"Đi xe máy trời mưa đã vất vả rồi, vậy mà thỉnh thoảng lại được các anh 4 bánh tặng cho những xô nước mưa té tát vào mặt, không kịp thấy trời đất đâu cả. Tôi bị lạng tay lái và ngã xe vì các ông không có ý thức như thế 2 lần rồi";

"Đi trong mưa bão đã là một điều vất vả nhưng chỉ vì ý thức chưa tốt của một số người lại càng khiến cho hành trình trở nên nguy hiểm hơn";

"Trước khi đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng thoát nước kém, hãy tự mình nâng cao ý thức khi tham gia giao thông".

Đôi khi chỉ vì những hành động thiếu ý thức nhỏ đó của tài xế nhưng lại mang đến rất nhiều hệ luỵ cho người xung quanh, thậm chí là chính bản thân người điều khiển xe ô tô đó như trong hai đoạn clip trên.

