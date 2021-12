Trường học Hà Nội xin lùi lịch cho học sinh đến trường

Thông tin học sinh được quay lại trường là tin vui đối với đa số phụ huynh và học sinh sau nhiều tháng học online.

Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh có xu hướng ngày càng phức tạp, số ca bệnh tăng cao, không ít cha mẹ băn khoăn lo lắng; một số trường học đã tính đến phương án xin lùi lịch học trực tiếp.

Nói về việc đón học sinh quay lại trường vào ngày 6/12 tới, trao đổi với PV Infonet, bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ, nhiều phụ huynh của trường lo lắng việc cho con đến trường trong thời điểm mỗi ngày TP Hà Nội lại ghi nhận thêm hàng trăm ca F0 trong cộng đồng.

“Những lo lắng của phụ huynh không phải là không có cơ sở vì hiện nay học sinh chưa được tiêm mũi thứ 2, mà thông thường tiêm mũi thứ 2 xong, sau 14 ngày học sinh mới được bảo vệ ở mức cao nhất.

Học sinh ở Hà Nội đã học online 5 tháng kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 cho đến nay (tính trừ nghỉ hè), việc học hiện nay đã ổn định. Nhà trường đã xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, tránh tối đa gian lận thi cử… Vậy nên chờ thêm cho đến khi học sinh tiêm đủ mũi 2, an toàn cho học sinh nhất có thể, lúc ấy đến trường cũng không muộn.

Sáng nay nhà trường họp và quyết định sẽ làm công văn sớm nhất để gửi lên Sở GD&ĐT Hà Nội xin lùi lại lịch đến trường”, bà Dương nói.

Bà Văn Thùy Dương cũng nhắn nhủ các phụ huynh của trường không nên lo lắng. ''Hơn ai hết, nhà trường rất mong học sinh được quay trở lại trường. Nhưng cũng như bố mẹ các con, nhà trường luôn đặt vấn đề an toàn của các con lên hàng đầu'', Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh bày tỏ.

Ông Đỗ Văn Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Thăng Long thông tin, để chuẩn bị cho học sinh đến trường trở lại, nhà trường sẽ tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng nhằm đảo bảo tối đa sự an toàn cho các em. Khi nghe thông tin Hà Nội dự kiến cho học sinh THPT trở lại từ 6/12, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch, lên các phương án đón học sinh trở lại trường, phân công đầu việc cụ thể cho từng lực lượng, bộ phận.

Theo ông Hà, đến cuối tháng 11, hầu hết học sinh của trường đã được tiêm vắc xin mũi 1. Trong 2.037 học sinh của trường thì 100% học sinh đều đồng ý đăng ký tiêm; nhưng có khoảng gần 70 em không tiêm được vì bị ốm hoặc có một số bệnh nền.

Chị Hoàng Thị Mai, một phụ huynh có con đang học lớp 12 ở quận Nam Từ Liêm cho biết: "Thời điểm này dịch bùng lên nhiều hơn mà lại cho học sinh đi học khiến phụ huynh rất bất an. Dù việc học rất quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết, chưa kể học sinh mới tiêm được 1 mũi vắc xin phòng Covid-19".

Anh Tô Đức Hải, một phụ huynh ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ quan điểm: "Con đi học nhưng ai đảm bảo sức khỏe của con được an toàn khi hàng ngày có cả trăm ca F0. Nghe tin con đi học mà tôi căng thẳng, lo lắng vô cùng. Thời gian qua học sinh cũng đã khá quen với việc học trực tuyến, nên lùi thêm một thời gian nữa mới cho học sinh quay lại trường, tôi nghĩ là như thế sẽ an toàn hơn là cho học sinh đi học ngay trong tuần tới”.

Ngày 2/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6/12.

Theo đó, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các huyện, thị xã sẽ cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khối đi học trực tiếp, (riêng khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch). Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở học trực tuyến, học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Đối với các quận sẽ học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp; học sinh cấp tiểu học và cấp THCS trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ tại nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 6/12.

Tuy nhiên, ở văn bản mới nhất ngày 3/12 của Sở GD&ĐT Hà Nội, không còn quy định "trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng" mới được mở cửa trường học. So với phương án trình trước đó, văn bản lần này của Sở GD&ĐT Hà Nội có nới rộng hơn về điều kiện mở cửa trường học.

Hoàng Thanh