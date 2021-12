Lý do nhiều trường học Hà Nội đồng loạt xin lùi lịch học trực tiếp?

Phụ huynh lo lắng

Có con học lớp 12 trường THPT Minh Khai, anh N.H.K (Hà Nội) cho biết trong nhóm zalo của lớp phụ huynh này đã thể hiện rõ ý kiến không đồng tình với việc cho con quay lại trường vào tuần tới.

“Hiện nay Hà Nội có số ca mắc cộng đồng tăng nhanh, học sinh lại mới chỉ được tiêm 1 mũi vắc xin. Trong khi đó, bọn trẻ vẫn vô tư nói chuyện, chơi bời nếu chẳng may có bạn bị thì cũng dễ lây. Việc đưa học sinh trở lại trường học trong bối cảnh như vậy phải được chuẩn bị thật kỹ, đặt vấn đề an toàn sức khỏe của học sinh lên trên hết nên với tình hình hiện tại tôi xin nhà trường cho con tiếp tục học trực tuyến”, anh K. nói.

Không chỉ anh K. nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra lo lắng khi con đến trường trong bối cảnh này.

“Học trực tuyến mấy tháng nay học sinh cũng đã quá quen rồi, học thêm một thời gian nữa cũng không sao. Giờ vội vàng cho con đến trường không may con bị nhiễm bệnh thì ai chịu trách nhiệm”, chị Nguyễn Hồng Liên (quận Nam Từ Liêm) nói.

Nhiều trường đồng loạt xin lùi lịch đến trường

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, quận đã có đoàn kiểm tra các tiêu chí an toàn các trường trên địa bàn trước khi mở cửa trở lại.

Hiện trên địa bàn, có Trường THPT Nhân Chính và THPT Trần Hưng Đạo xin được lùi thời gian trở lại trường học trực tiếp.

Dù đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng nhiều trường học đồng loạt xin lùi lịch học trực tiếp

"Với tiêu chí giãn cách, một số trường chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, nếu tính đến giải pháp chia ca thì thiếu giáo viên rất nghiêm trọng. Vì vậy, các trường trên chủ động xin lùi lịch đi học trực tiếp để có thời gian chuẩn bị các điều kiện an toàn theo quy định", ông Hữu nói.

TS Lê Công Lợi, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho hay trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày mai 6/12. Tuy nhiên, do đặc thù của trường là học sinh ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, có học sinh từ TP.HCM ra, từ các địa phương về. Vì vậy, cần cho các em 14 ngày sau khi trở về Hà Nội để tự theo dõi sức khỏe. Do đó, trường quyết định lùi lịch học 2 tuần so với thời điểm quy định của UBND thành phố Hà Nội.

TS Lê Công Lợi cũng cho hay, thực chất từ tháng 10 trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện mở cửa trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh nên trường quyết định lùi thời điểm tổ chức dạy học trực tiếp 14 ngày so với thời điểm 6/12.

Trao đổi với PV Infonet, bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ, nhiều phụ huynh của trường lo lắng việc cho con đến trường trong thời điểm mỗi ngày TP Hà Nội lại ghi nhận thêm hàng trăm ca F0 trong cộng đồng.

“Những lo lắng của phụ huynh không phải là không có cơ sở vì hiện nay học sinh chưa được tiêm mũi thứ 2, mà thông thường tiêm mũi thứ 2 xong, sau 14 ngày học sinh mới được bảo vệ ở mức cao nhất.

Học sinh ở Hà Nội đã học online 5 tháng kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 cho đến nay (tính trừ nghỉ hè), việc học hiện nay đã ổn định. Nhà trường đã xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, tránh tối đa gian lận thi cử… Vậy nên chờ thêm cho đến khi học sinh tiêm đủ mũi 2, an toàn cho học sinh nhất có thể, lúc ấy đến trường cũng không muộn.

Sáng nay nhà trường họp và quyết định sẽ làm công văn sớm nhất để gửi lên Sở GD&ĐT Hà Nội xin lùi lại lịch đến trường”, bà Dương nói.

Bà Văn Thùy Dương cũng nhắn nhủ các phụ huynh của trường không nên lo lắng. ''Hơn ai hết, nhà trường rất mong học sinh được quay trở lại trường. Nhưng cũng như bố mẹ các con, nhà trường luôn đặt vấn đề an toàn của các con lên hàng đầu'', Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh bày tỏ.

THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cũng cho học sinh tiếp tục học trực tuyến từ 6/12 đến 19/12, dù trường đã đạt các tiêu chí an toàn, có thể đón học sinh trở lại.

Theo kế hoạch, học sinh Chuyên Ngoại ngữ sẽ được tiêm vắc xin mũi hai trong hai ngày 14-15/12. Do đó, trường muốn các em trở lại sau khi đã hoàn thành hai mũi vắc xin. Dự kiến, trường sẽ cho học sinh học trực tiếp từ 20/12 để ôn tập và thi cuối học kỳ I.

Đại diện trường THCS & THPT Nguyễn Siêu cũng gửi thư tới cha mẹ học sinh. Trường bày tỏ sự đồng cảm với mong muốn sớm được đến trường của nhiều gia đình. Tuy nhiên, "việc quyết định cho học sinh trở lại còn dựa trên sự an lòng của các gia đình và sự an toàn của chính các con".

Nhà trường đánh giá, việc dạy và học trực tuyến đang được làm tốt, các công đoạn chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ trực tuyến cũng đã thực hiện xong. Do đó, trường mong muốn phụ huynh động viên để con em hoàn thành kiểm tra học kỳ trực tuyến.

Hoàng Thanh