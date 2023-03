Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng tăng vọt khi cuộc khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 16/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h11' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h03' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 16/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65.950.000 đồng/lượng - 66.670.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 65.95.000 đồng/lượng - 66.650.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 65.950.000 đồng/lượng - 66.650.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 65.950.000 đồng/lượng - 66.650.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 16/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.622 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (16/3) được giao dịch quanh mốc 23.390 đồng/USD (mua vào) và 23.760 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h36' hôm nay (ngày 16/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.910 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.914,9 USD/ounce, giảm 13,1 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 15/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.925 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.928 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 155/3 cao hơn khoảng 5,5% (101 USD/ounce) so với cuối năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/3.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh bất chấp đồng USD cũng leo thang. Giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng ngân hàng lan từ Mỹ rộng ra khắp thế giới khi có những tín hiệu xấu ở châu Âu.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: HH)

Giá vàng tăng mạnh lên đỉnh 5 tuần khi được giới đầu tư tìm đến như một kênh trú bão. Nỗi sợ về một cuộc khủng hoảng ngân hàng/tài chính toàn cầu đang gia tăng mạnh.

Tại châu Âu, giá cổ phiếu ngân hàng đồng loạt sụt giảm, trong đó cổ phiếu Credit Suisse sau khi giới đầu tư lo ngại về tình hình sức khỏe tài chính của ngân hàng này.

Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng đã lan từ Mỹ sang châu Âu.

Trong tuần trước, Mỹ ghi nhận 2 ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank phá sản.

Ngân hàng Trung ương châu Âu họp vào ngày 16/3 và dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng tại khu vực Eurozone đang lung lay. Điều này có thể làm thay đổi kế hoạch của ECB vào phút chót.

Đây là yếu tố kéo USD tăng trở lại cho dù đang có một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản hay giữ nguyên trong cuộc họp vào ngày 22/3 tới, trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng Mỹ.

Dù USD tăng khá mạnh nhưng vàng cũng tăng giá ấn tượng do giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn trong đó có USD và vàng.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo sẽ còn được hỗ trợ trong bối cảnh thị trường trái phiếu quốc tế chao đảo và khiến cho nhiều ngân hàng trên thế giới đứng trên bờ vực phá sản.

Một cuộc khủng hoảng tài chính nếu xảy ra sẽ đẩy mặt hàng kim loại quý tiếp tục tăng giá.

Về trung hạn, vàng chịu áp lực giảm bởi Fed vẫn còn phải nâng lãi suất để chống lạm phát vốn đang ở mức cao.

Hiện, giới đầu tư đang chờ xem tình hình tài chính khu vực châu Âu sẽ như thế nào. Hôm 15/3, cổ phiếu của ngân hàng Credit Suisse rơi xuống mức thấp nhất mọi thời đại sau khi Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia cho biết họ sẽ không cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho ngân hàng này.

Mạnh Hà