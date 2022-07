Hai thiếu niên dừng xe làm việc tốt, CĐM khen ngợi: Nhìn là biết bố mẹ dạy dỗ chất lượng rồi!

Hai thiếu niên có hành động nhỏ giữa đường khiến dân mạng dành lời khen ngợi.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại tình huống xảy ra vào đêm 13/7/2022 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo clip, vào lúc 21h39', một nhóm 4 thiếu niên đang đi xe đạp điện trên đường. Khi đi qua một nhà dân có hộp biển quảng cáo gắn bóng đèn điện bị đổ, hai thiếu niên đã dừng xe lại và nhanh chóng cùng nhau tới dựng lên. Xong việc, 2 em lại lên xe, tiếp tục hành trình.

Hình ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng tấm tắc khen ngợi những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện:

"Quan trọng là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Đẻ con khôn mát lòng rười rượi. Các cháu nó lớn sẽ làm người có ích cho xã hội. Đó là điều mà ai cũng mong muốn. Tuyệt vời";

"Những đứa trẻ giúp đỡ người, yêu hai cháu quá. Nhìn việc làm bình thường nhưng lại rất xúc động vì chữ Tâm của hai cháu";

"Tuyệt vời! Nhưng lần sau các con phải đưa mu bàn tay vào để kiểm tra xem có rò điện không rồi hãy dựng tấm biển lên. Chúc mừng bố mẹ các con đã nuôi dạy được những đứa trẻ ngoan!";

"Cha mẹ chắc hẳn rất hãnh diện khi có những đứa con hiểu chuyện. Tấm gương phản chiếu từ gia đình";

"Nhìn con là hiểu bố mẹ các cháu chất lượng như nào! Nhưng điện đóm khó lường các cháu lần sau chú ý hơn tránh bị điện giật nhé";

"Đánh giá về ý thức của trẻ là rất tốt. Biết việc làm tuy nhỏ nhưng từ những việc làm nhỏ ấy lại lan tỏa trong cuộc sống có nhiều những việc tốt hơn nữa. Còn về tính chất an toàn cho bản năng nhỡ không may có rò điện thì cũng cả một vấn đề nhưng đây là hi hữu. Bố mẹ cũng hạnh phúc khi con làm việc tốt".

