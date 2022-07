Jennifer Lopez và Ben Affleck sẽ cử hành hôn lễ tại khu biệt thự xa hoa, thực hiện ý định từ 20 năm trước

Jennifer Lopez và Ben Affleck dự định cử hành hôn lễ tại bất động sản trị giá 9 triệu USD của Ben Affleck ở Georgia. Đây cũng là địa điểm mà cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào 20 năm trước.

Cặp đôi đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tổ chức buổi lễ kết hôn trang trọng ở Las Vegas vào cuối tuần qua, nhưng giờ cặp đôi mới cưới tiết lộ rằng đang lên kế hoạch cho một lễ kỷ niệm lớn với bạn bè và gia đình của họ ở Georgia.

Cặp đôi Jennifer Lopez và Ben Affleck

Ben mua khu biệt thự tại Georgia vào năm 2003 khi anh vẫn còn ở với Lopez. Thời điểm mua khu này chỉ trị giá hơn 7 triệu đô la. Đây là bất động sản khổng lồ ở thị trấn ven biển Riceboro, Georgia, ngay bên ngoài Savannah. Đây là địa điểm tổ chức đám cưới hoàn hảo. Nơi nghỉ này cách Savannah khoảng một giờ lái xe. Trong khu bao gồm một ngôi nhà rộng 10.000 foot vuông, hai tầng và một ngôi nhà nhỏ 6.000 mét vuông.

Ban đầu cặp đôi dự định tổ chức đám cưới tại ngôi nhà rộng 87 mẫu Anh của Ben vào năm 2002 và đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước ngày trọng đại, bao gồm cả an ninh. Cặp đôi nổi tiếng đã hủy bỏ đám cưới chỉ vài ngày trước buổi lễ, với lý do an ninh xung quanh địa điểm tổ chức đám cưới không đảm bảo.

Jennifer Lopez và Ben Affleck sẽ cử hành hôn lễ tại địa điểm vô cùng xa hoa.

Các con của cặp đôi và mẹ của Jennifer, Guadalupe là nhân chứng cho buổi lễ ở Vegas của họ.

Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng cặp sao hạng A sẽ có một danh sách khách mời lớn trong buổi lễ tại Georgia. Tuy nhiên, đến hiện tại, thời gian tổ chức buổi lễ vẫn chưa được tiết lộ. Các nguồn tin chỉ cho biết, lễ cưới sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

PV