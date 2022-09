Dùng dép đánh vào mặt công an, người phụ nữ bị khởi tố

Ngày 22/9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Thị Mai (SN 1980, trú phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Đàm Thị Mai làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/9, khi tổ tuần tra 282 (Công an Thanh Hóa) đang tuần tra kiểm soát trên QL 47 đoạn chạy qua phường Quảng Hưng thì phát hiện Mai điều khiển xe máy chở theo một người khác không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi lái xe nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, Mai đã không chấp hành, không xuất trình giấy tờ và liên tục chửi bới, lăng mạ, xô đẩy, thách thức tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, Mai còn sử dụng dép đánh vào mặt, giật mũ bảo hiểm của cán bộ chiến sỹ tổ tuần tra.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Mai với kết quả 0,600mg/L.

Tại cơ quan công an, Mai thừa nhận hành vi của mình và khai nhận có sử dụng rượu bia nên đã không kiểm soát được bản thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị