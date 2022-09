Vụ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở Hà Giang: Tạm giữ hình sự Triệu Tạ Mềnh

Theo cơ quan công an, khoảng 1h30 ngày 19/9, tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì), Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của chị T.N.L. (làm hướng dẫn viên du lịch) khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay sau sự việc, nạn nhân đã tố giác tội phạm tới cơ quan công an.

Đối tượng Triệu Tạ Mềnh đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên 31 tuổi này có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

“Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch", vị lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì nói.

Cũng trong sáng 22/9, trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) – người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bị hại chia sẻ: “Luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bị hại với cơ quan công an và đơn đăng ký của luật sư bào chữa cho bị hại đã được tiếp nhận”.

Nạn nhân đang được luật sư Nguyễn Anh Thơm bảo vệ quyền lợi.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng thông tin: “Nội dung vụ việc đang được cơ quan công an giải quyết theo tin báo tội phạm. Cơ quan công an chưa khởi tố Triệu Tạ Mềnh mà mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm. Nếu trong quá trình điều tra, Triệu Tạ Mềnh có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo chia sẻ của luật sư Thơm, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã gọi điện cho luật sư để trợ giúp pháp lý và có thông báo cho luật sư về sự việc xảy ra như thế nào. Bước đầu, luật sư cũng đã tư vấn việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, và do tình trạng tâm lý của nạn nhân rất bất ổn, cần trợ giúp của luật sư. Ngay sau đó, luật sư đã lên hiện trường nơi xảy ra vụ việc để xác minh tìm hiểu, phối hợp tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Trong chiều 21/9, luật sư cùng bị hại đã đến Trung tâm giám định pháp y của TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) thực hiện công tác giám định theo quy định của pháp luật, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh