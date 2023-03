Dự án chậm tiến độ, khách đòi đất, doanh nghiệp nói 'không còn liên quan'

Theo phản ánh bà Lê Thị Hải (trú TP Thanh Hóa), năm 2019, bà cùng một số người quen chung nhau mua 5 lô đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Hải An, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, (nay là thị xã Nghi Sơn), Thanh Hóa. Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An (Công ty Hải An) có trụ sở tại huyện Tĩnh Gia.

Khu dự án nghỉ dưỡng chậm tiến độ, khách hàng mòn mỏi chờ đợi bàn giao đất.

Hợp đồng được ký tháng 11/2019 bởi ông Lường Tú Quỳnh, người đại diện pháp luật của công ty, ghi rõ, quý II/2020, bên mua sẽ nhận quyền sử dụng đất tại dự án.

Mỗi lô có diện tích 200m2, tổng 5 lô có giá trị 5,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng, khách hàng đã nộp 50% số tiền, tương đương 2,55 tỷ đồng. 50% còn lại sẽ nộp vào thời điểm bàn giao quyền sử dụng đất của dự án (quý II/2020).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù quá hạn đã gần 3 năm nhưng Công ty Hải An vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như cam kết.

Giấy xác nhận đóng tiền của khách hàng mua 1 lô đất do ông Lường Tú Quỳnh, Giám đốc Công ty Hải An ký.

Bà Hải cho hay, đã rất nhiều lần khách hàng làm văn bản đề nghị Công ty Hải An thực hiện đúng theo cam kết hợp đồng. Tuy nhiên phía công ty không có câu trả lời.

Theo tìm hiểu, Công ty Hải An đã thay đổi người đại diện pháp luật. Giám đốc hiện nay thay ông Quỳnh là ông Phạm Đức Tiến.

“Chúng tôi gửi những hồ sơ liên quan trước đó cho công ty và ông Tiến để yêu cầu được giải quyết nhưng vẫn không nhận được công văn trả lời. Sau nhiều lần liên lạc, tháng 5/2022 ông Tiến thông báo cử một cán bộ nữ tên Ngọc làm người đại diện của công ty xuống làm việc", bà Hải kể.

Tại buổi làm việc (ngày 9/5/2022), bà Ngọc lại nói rằng Công ty Hải An hiện tại không có nghĩa vụ gì liên quan tới 5 khách hàng này và "doanh nghiệp đang lưu trữ các văn bản chấm dứt hợp đồng cũng như phiếu chi tiền đã thanh toán lại toàn bộ số tiền các khách hàng này đã nộp".

Trước thông tin trên, khách hàng nghi ngờ việc Công ty Hải An đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an.

Liên lạc nhiều lần với ông Lường Tú Quỳnh, PV VietNamNet nhận được thông tin ông đang ốm và điều trị ở Hà Nội. Khi được hỏi về vấn đề hợp đồng mua bán trên, ông Quỳnh không trả lời mà chỉ cho số điện thoại ông Tiến và giới thiệu ông Tiến hiện làm Giám đốc.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Đức Tiến cho biết, việc 5 khách hàng mua đất nói trên không liên quan tới ông và đó là việc của ông Quỳnh đồng thời đề nghị bên mua liên hệ với người tiền nhiệm để làm việc. "Tôi chỉ trả lời nếu đó là vấn đề về xây dựng, chất lượng công trình", ông Tiến nói ngắn gọn.

Theo quan điểm của luật sư Lê Quốc Hiền, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Quốc Hiền (TP Thanh Hóa), đây là trường hợp "Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp" theo Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo Luật Doanh nghiệp và theo Bộ luật Dân sự năm 2015, khi thay đổi người đại diên theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc pháp nhân thì quyền và nghĩa vụ của pháp nhân trong các giao dịch dân sự là không thay đổi. Người đại diên theo pháp luật mới có nghĩa vụ kế thừa quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân.

“Đối với trường hợp trên, như đại diện của Công ty Hải An nói đang lưu trữ các văn bản chấm dứt hợp đồng, cũng như phiếu chi tiền đã thanh toán cho người mua thì người mua đã hết quyền dân sự. Nếu hồ sơ thanh toán mà giả thì người mua có quyền yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự”, luật sư Hiền cho biết.

Lê Dương