Vừa cắt tóc xong, nam thanh niên bị một nhóm vác tuýp sắt truy sát trọng thương

Sau khi cắt tóc xong ra khỏi quán, nam thanh niên (SN 2001, ở Thanh Hóa) bị một nhóm 5 người chặn ở quán, dùng tuýp sắt truy đuổi và đánh trọng thương.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã điều tra, làm rõ và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Trung Kiên (SN 2003), Nguyễn Tuấn Tài (SN 2003), Phạm Dương Minh (tức Minh đen, SN 1999) và Vũ Hồ Quang Minh (tức Minh Sữa, SN 2004) về hành vi giết người. Riêng Phùng Lê Thành (đối tượng có liên quan, tham gia vụ đánh người) là người nhưng chưa thành niên nên cơ quan công an áp dụng biện pháp bảo lãnh và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cả 5 đối tượng nói trên cùng trú tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Các đối tượng đánh người vừa bị khởi tố, tạm giam.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 29/8, do mâu thuẫn từ trước với N.P.H (SN 2001, trú phường Bắc Sơn) khi Kiên phát hiện H đang cắt tóc tại quán nên đã rủ thêm Phùng Lê Thành (SN 2006), Tài, Minh (Minh Sữa), Minh (Minh đen) mang theo ống tuýp sắt đến trước cửa quán cắt tóc, chờ H ra khỏi quán để chặn đường đuổi đánh.

Sau khi H vừa đi xe máy ra khỏi quán, cả nhóm của Kiên đã đuổi theo, dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt, người khiến H bị thương gục xuống tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán thì các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Bỉm Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào đêm tối, ít nhân chứng, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, không nhớ hết các chi tiết liên quan vụ án.

Đến ngày 5/1/2022, Cơ quan Công an đã xác định được 5 đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ án nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị