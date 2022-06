Đối tượng lưu trú bất hợp pháp lừa hơn 600 triệu của nhiều người

Bằng thủ đoạn mời gọi đưa người đi lao động cho các nhà máy ở Đài Loan, Liu Chen Yuan đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều lao động người Việt Nam số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đối tượng Liu Chen Yuan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, vào ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Liu Chen Yuan (quốc tịch Đài Loan) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, tháng 8/2019, khi đang bị điều tra về tội trốn thuế, lừa đảo ở Đài Loan, Yuan nhập cảnh vào Việt Nam. Đến tháng 6/2020, hết hạn lưu trú, đối tượng không về nước mà tiếp tục ở lại Việt Nam (lưu trú bất hợp pháp).

Thời gian sau đó, Yuan tự giới thiệu bản thân có công ty tại Đài Loan đang tuyển lao động cho các nhà máy, bản thân có thể đưa người lao động sang với chi phí thấp hơn các công ty môi giới nhiều lần, công việc ổn định nhẹ nhàng…

Với thủ đoạn này, chỉ tính từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Yuan đã tư vấn, nhận hồ sơ và thu tiền của 11 lao động ở các huyện Yên Định, Cẩm Thuỷ và Hoằng Hoá với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.

Công an thông báo ai là bị hại của Yuan (tên tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên) thì liên hệ cơ quan công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

Trần Nghị