Khởi tố Thắng “Diễm” - đối tượng cộm cán Quảng Nam

Sau khi có kết quả giám định thương tích của nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thắng “Diễm”.

Đối tượng Hoàng Đình Thắng.

Sáng 4/1, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, chuyển tạm giam ba tháng đối với Hoàng Đình Thắng (36 tuổi, còn gọi là Thắng "Diễm", trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP Tam Kỳ cho biết thêm, qua giám định, tỷ lệ thương tích của nạn nhân N.T.Q. (trú TP Tam Kỳ) là 12%.

Ngoài tội danh trên, cảnh sát đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Thắng "Diễm".

Như Infonet đã đưa tin, sáng 21/12/2020, P.Đ.N. (23 tuổi, trú TP Tam Kỳ) dẫn bạn gái đến một quán trên đường Nguyễn Du làm tóc. Xảy ra cự cãi với chủ quán và các nhân viên, N. gọi điện thoại cho Thắng đến “nói chuyện”. Sau đó, Thắng cùng “đàn em” xông vào đánh chủ quán, nhân viên và một người đang cắt tóc bị thương.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân về vụ việc, Công an TP Tam Kỳ cùng Cảnh sát cơ động nhanh chóng đến hiện trường xử lý. Khi cơ quan công an đang lập biên bản đối với Thắng cùng đồng bọn thì các đối tượng có thái độ không hợp tác.

Manh động hơn, nhóm côn đồ còn hành hung người khác trước mặt công an và có hành động thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Được biết, Thắng cùng em trai quản lý một quán bar lớn ở Tam Kỳ. Rạng sáng hôm 24/12, cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán bar này thì phát hiện có 27 nam, nữ “phê” ma túy.

Năm 2016, Thắng cùng “đàn em” từng bị xử phạt tù về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

