Chồng hung hăng thách thức công an, đạp rào 'thông chốt' vào chợ, vợ còn hùa theo, livestream làm... bằng chứng

Từ 6h ngày 24/7, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, người dân được yêu cầu chỉ ra đường trong những trường hợp cần thiết. Một số quận, huyện còn áp dụng bổ sung thêm các biện pháp để kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, các phương tiện truyền thông đưa tin, tuy nhiên vẫn rất nhiều người dân "cố tình", "vô ý" vi phạm những quy định này và đã bị xử phạt.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ thêm một trường hợp tương tự khi một cặp vợ chồng đã có hành vi tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở chợ Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào sáng 28/7.

Người chồng có thái độ khiêu khích cán bộ công an khi được giải thích. Ảnh cắt từ clip.

Vào thời điểm trên, có một cặp vợ chồng muốn vào trong chợ nhưng không có phiếu đi chợ theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù đã được cán bộ công an tại chốt kiểm dịch giải thích rõ ràng và yêu cầu đi ra ngoài, tuy nhiên cặp vợ chồng này vẫn không chấp nhận và nhất quyết muốn vào bằng được.

Trong khi cán bộ công an vẫn rất bình tĩnh để giải thích theo quy định thì cặp vợ chồng này liên tiếp có hành vi khiêu khích như chỉ thẳng tay vào mặt, động chân động tay vào người cán bộ công an. Một hồi đôi co không có kết quả, người chồng quay ra bắt bẻ công an, còn kêu vợ lấy điện thoại ra livestream để... "làm bằng chứng".

Hai vợ chồng có hành vi tấn công cán bộ công an. (Ảnh cắt từ clip)

Người vợ cũng hùa vào với chồng, giơ điện thoại ra quay. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi đôi vợ chồng tiếp tục có thái độ, hành vi, lời nói khiêu khích, đạp rào và xông vào phía bên trong. Tới lúc này, lực lượng chức năng đã buộc phải khống chế mặc dù trước đó đã cố gắng giải thích, tuyên truyền.

Hai vợ chồng đạp rào, "thông chốt" để vào chợ.

Sự việc đã thu hút rất đông người dân theo dõi, nhiều người dân chứng kiến cũng đồng tình cách xử lý của các cán bộ tại chốt trước thái độ, hành vi của cặp vợ chồng.

2 người này sau đó đã bị lực lượng chức năng đưa lên phường để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ) cho biết, chiều cùng ngày, UBND phường nhận được thông báo nhanh của Công an phường về trường hợp 2 vợ chồng người Phúc Xá (Ba Đình) chống đối tại chốt kiểm soát tại chợ Yên Phụ.

“Hiện vụ việc cơ quan công an củng cố hồ sơ để làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin sau”, vị lãnh đạo nói.

Người chồng được khống chế, đưa lên phường xử lý.

Theo Pháp luật và bạn đọc