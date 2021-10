Nhiều cựu chiến binh bị khởi tố, bắt giam: Chủ tịch huyện lý giải nguyên nhân

Sáng nay (13/10), trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Phò – Chủ tịch UBND huyện Đắk Song xác nhận, chiều 9/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Trần Xuân Đĩnh (SN 1957), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tuynh (SN 1951), nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An. Những người này bị khởi tố về hành vi ''Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản''.

Ông Trần Xuân Đỉnh bị khởi tố, bắt giam

Nói về nguyên nhân những người này bị khởi tố, bắt giam ông Phò cho biết, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An đã nhận đất rừng về trông coi, tuy nhiên lãnh đạo Hội không tổ chức trông coi mà phân lô bán nền cho các hội viên và những người xung quanh. Tổng số tiền mà các đối tượng vi phạm thu lợi bất chính trên dưới 1 tỉ đồng.

“Việc mua bán này hoàn toàn bằng giấy tay và không có sổ sách gì cả, khi Nhà nước thu lại diện tích đất trên, những người mua đất mới làm đơn tố cáo. Công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ những người liên quan đến vụ việc”, ông Phò thông tin thêm.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 7/2021, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế (SN 1956), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 7; Nguyễn Thanh Vàn (SN 1966), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6; Trịnh Văn Thanh (SN 1958), Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, cùng thị trấn Đức An về hành vi ''Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản''.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ.

Khởi tố 3 cán bộ xác nhận khống mồ giả để chiếm đoạt tài sản Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố 3 cán bộ ban quản lý dự án và trung tâm phát triển quỹ đất (TP Huế) đã kiểm kê xác nhận mồ mả di dời không đúng thực tế gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng

Hải Dương