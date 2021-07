Huế: Bắt nam thanh niên chém người tử vong rồi bỏ trốn

Ngày 15/7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng PC 02 (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều tra đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, trú tại 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh (xăm trổ trên người) bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/7, Lê Ngọc Phú Thịnh và bà Trần Thị G. (SN 1945, trú tại 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) có lời nói qua tiếng lại. Sau đó, Lê Ngọc Phú Thịnh dùng cây rựa (dao dài 70cm) đến nhà bà Trần Thị G. chém nhiều nhát vào người khiến bà này chết tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Kim Long (TP Huế) cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Huế), Phòng PC02 - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến 17h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt được Lê Ngọc Phú Thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long (TP Huế).

Được biết, Lê Ngọc Phú Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự và biểu hiện loạn thần. Năm 2018 và năm 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện ở Thừa Thiên – Huế.

Hà Oai