Lời khai của đối tượng sát hại tài xế taxi dã man ở Nghệ An

Bị nạn nhân chống cự khi uy hiếp để cướp tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã dùng dao cứa cổ tài xế taxi tử vong.

Sau gần một ngày truy tìm, trưa 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Anh Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng sát hại tài xế taxi dã man trên quốc lộ 7B.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 19/8/2021, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông gục trên vũng máu, thi thể có vết thương ở cổ, gần vị trí nạn nhân là chiếc taxi hãng Lạc Hồng biển kiểm soát 37A-506.xx.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Đình T. (SN 1985, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), là lái xe hãng taxi Lạc Hồng. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xác định vụ việc trên, Công an huyện Anh Sơn đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và phối hợp với các phòng nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 11h ngày 20/8/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ hung thủ là Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Lực lượng Công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng (dạng gọt hoa quả) do đối tượng vứt lại cách hiện trường 200m.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận, do nợ nần cá nhân nên trưa 18/8/2021, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền.

Tuy nhiên, do không vay được tiền, vì túng quẫn nên ngày 19/8, Hùng chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến khoảng 14h53’ cùng ngày, đối tượng theo dõi và điều nạn nhân lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B để uy hiếp cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã ra tay sát hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng và con dao gây án.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều 19/8, một số người dân khi đi trên quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Tại hiện trường, công an xác định thi thể nạn nhân có vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng 30 mét là một chiếc taxi mang BKS 37A-50.6xx đâm vào vách đồi bên cạn đường. Trên ghế lái của taxi phát hiện nhiều vết máu vương vãi...

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám nghiệm, đồng thời khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

