Theo đó, vụ cháy được lực lượng chức năng đang đi tuần tra, bảo vệ rừng phát hiện vào khoảng 15h ngày 25/6 ở khu vực rừng sản xuất của người dân và rừng thông tự nhiên tại đồi 230 thuộc tiểu khu 159 (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nên đã trình báo, huy động lực lượng đến chữa cháy.

Rừng thông nhiều năm tuổi ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị cháy.

Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra vụ cháy nằm trên đỉnh xe chữa cháy không thể tiếp cận nên gần 200 CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Quân đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương cùng người dân đã tiếp cận dập lửa.

Các cán bộ chiến sỹ đang khẩn trương tập trung dập lửa.

Cụ thể, vụ cháy nằm trên núi và gặp gió mạnh nên lửa lan nhanh khiến nhiều diện tích rừng (bao gồm rừng thông tự nhiên và rừng trồng của người dân) bị cháy.

Ngọn lửa cháy dữ dội trên đồi 230.

Huế: Cháy rừng thông xuyên đêm ở đỉnh núi Phú Sơn

Trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Phước Toàn - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đến khoảng 8h30 sáng nay (26/6) lực lượng chứa cháy mới khống chế hoàn toàn được đám cháy trên đồi 230 thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tuy nhiên, chưa xác định được chính xác thiệt hại nhưng qua mắt thường quan sát thì có khoảng 15ha rừng bị cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Oai