CSGT thu dọn bê tông rơi vãi hàng trăm mét trên quốc lộ

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phối hợp đơn vị quản lý đường bộ, người dân thu dọn một lượng lớn bê tông rơi vãi đường.

Ngày 23/5, thông tin từ Đội CSGT, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị vừa tiến hành thu dọn một lượng lớn vật liệu rơi vãi trên tuyến quốc lộ 1A.

Theo đó, vào khoảng gần 9h ngày 23/5, một chiếc bồn lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn khối 3, thị trấn Diễn Châu thì bất ngờ làm rơi vãi một lượng lớn bê tông tươi trên đường. Việc này đã làm ảnh hưởng quá trình đi lại của người dân, các phương tiện, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Ngay sau đó, Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, người dân vừa tổ chức thu dọn, vừa phân luồng giao thông trên tuyến.

Do lượng lớn bê tông rải trên quốc lộ kéo dài gần 300m nên phải mất gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới thu dọn xong, đảm bảo an toàn giao thông qua địa bàn.

Một số hình ảnh được PV Infonet ghi lại tại hiện trường vụ việc:

Một lượng lớn bê tông tươi đổ ra quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An sáng 23/5.

Lực lượng CSGT vừa thu dọn vật liệu, vừa phân luồng giao thông.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đoạn đường đã được thu dọn, đảm bảo ATGT.

Trước đó không lâu, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT (Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện số lượng lớn vật liệu xây dựng rơi vãi tại Km4+900, thuộc tỉnh lộ 542C, đoạn qua địa bàn xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Tình trạng này gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng phối hợp với người dân thu dọn số vật liệu trên.

Hình ảnh CSGT huyện Hưng Nguyên thu dọn vật liệu rơi vãi trên tỉnh lộ 542C.

Thời gian vừa qua, lực lượng CSGT Nghệ An đã có nhiều việc làm ý nghĩa như giúp đỡ người dân gặp khó khăn, tai nạn trên đường; đặc biệt đã bố trí lực lượng dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trở về quê từ miền Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

Việc làm thiết thực của lực lượng CSGT tại các địa ở Nghệ An thể hiện tinh thần, trách nhiệm, để lại ấn tượng tốt đẹp, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Việt Hòa