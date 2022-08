Xe tải lật sau va chạm với xe máy, 4 người chết, 2 người trọng thương

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy chết tại chỗ, 2 người trên xe tải rơi xuống vực được cứu hộ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km72+750 trên QL49 thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 18h30 ngày 10/8.

Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống vực bên QL49 trong đêm.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở keo tràm lưu thông trên QL49 theo hướng từ A Lưới về Huế. Khi đến đoạn Km72+750, thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải này đã bị lật và hư hỏng nặng sau khi va chạm với 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc xe ô tô tải chở cây keo tràm bị lật.

Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong số các nạn nhân trên, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người trên xe ô tô tải rơi xuống vực sâu được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công tác cứu hộ cứu nạn được gấp rút triển khai trong đêm.

Theo atgt.vn