Vụ nam sinh tông trúng công an gây tranh cãi: Không truy cứu học sinh gây tai nạn!

Clip một chiến sĩ công an bất ngờ lao ra dừng xe học sinh đang phóng nhanh khiến em này tông trúng khiến chiến sĩ bị ngã rồi lên xe bỏ chạy gây tranh cãi.

Tối 24/4, trao đổi với PV Infonet về việc nam sinh tông ngã chiến sĩ công an ở thôn Ao Kềnh (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm chiến sĩ này bị gãy chân, một lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết: “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc”.

“Sự việc xảy ra khiến 1 chiến sĩ công an gãy chân còn cháu học sinh kia điều khiển xe máy bỏ chạy. Tuy vậy, cơ quan công an không truy cứu cháu học sinh này”.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn: “Khi đó, chiến sĩ công an địa phương làm nhiệm vụ trật tự, kiểm tra người vi phạm nhưng không may xảy ra tai nạn khiến đồng chí này gãy chân. Vụ việc xảy ra, cơ quan công an cũng không truy cứu nam sinh gây tai nạn vì cháu còn nhỏ”.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đăng tải một đoạn clip nam sinh chạy xe tông ngã chiến sĩ công an rồi bỏ chạy gây xôn xao. Qua tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 24/4 tại thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Qua đoạn clip cho thấy, khi đó trên đường vắng các phương tiện qua lại, một tổ công an đang làm nhiệm vụ tại đây. Khi đó, phát hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông, một chiến sĩ công an liền ra hiệu lệnh dừng xe.

Cùng vào thời điểm này, có một nam sinh khác không đội mũ bảo hiểm chạy xe tốc độ khá nhanh phóng tới. Ngay sau đó, một chiến sĩ công an trong tổ công tác liền chạy ra tuýt còi dừng xe nhưng nam sinh không kiểm soát được tốc độ nên đã đâm trúng chiến sĩ này.

Cú tông xe trực diện khiến anh công an nằm trên đường khá đau đớn, còn nam sinh thì nhanh chóng dựng xe và rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân chứng kiến đã ngay lập tức chạy tới tìm cách giúp đỡ nạn nhân, một số khác cố đuổi theo nam sinh kia.

