Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi tuyên truyền tại Trường THCS Phan Chu Trinh (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng tiến hành phổ biến, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ như: Việc sang đường, đi bộ an toàn, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, học sinh được ba mẹ chở đi đều phải chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định và đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Tập thể nhà trường đã được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ trong thời gian qua. Đồng thời phổ biến các quy định về việc HS dưới 16 tuổi được đi loại xe nào đến trường; không chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang trên đường; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,...

Mục đích của buổi tuyên truyền là nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, kỳ vọng các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, luôn nhắc nhở người thân trong gia đình tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học.

Được biết, trong những năm học qua, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, các trường học trên địa bàn thị xã Phú Mỹ rất chú trọng công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Qua đó nhiều trường đã cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông thường xuyên được lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa như buổi chào cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đoàn - Đội…

Với những hoạt động thiết thực được tổ chức trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, người dân sẽ ngày càng hiểu biết, hưởng ứng và chấp hành tốt hơn Luật An toàn giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông do nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm pháp luật an toàn giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, đi học bằng xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy hàng đôi hàng ba, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông…

Ngành giáo dục có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Việc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, ý thức tuân thủ pháp luật là mục tiêu của các nhà trường. Trong đó, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các em trước hiểm họa tai nạn giao thông.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Bùi Văn Linh cho rằng: “Các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Cụ thể: Phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường; giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; không lái xe sau khi đã uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời, là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, bạn bè và cộng đồng dân cư về an toàn giao thông”.

Nhằm góp phần vào mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, thời gian qua, Bộ GD&ĐT và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị các Sở GD&ĐT, các nhà trường tích cực triển khai, thực hiện việc tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tạo tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Hoàng Thanh