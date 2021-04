Tạm giam nữ tài xế gây tai nạn làm chết 2 mẹ con rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 22/4, Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Hoài Phương (SN 1982, trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, hồi 15h ngày 18/4/2021, tại Km 8+500 tỉnh lộ 324 (thuộc khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao), Cao Thị Hoài Phương điều khiển xe ô tô BKS 30A-533.37 theo hướng thị trấn Lâm Thao đi xã Sơn Vi đã gây tai nạn với xe mô tô biển số 19S1-300.18 do chị Nguyễn Thị Lan H (SN 1989, ở khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) điều khiển đi theo chiều ngược lại, trên xe chị H chở theo con trai là cháu Nguyễn Phú L (SN 2020).

Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 mẹ con bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó đã tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phương đã rời khỏi hiện trường. Đến 9h ngày 19/4, Phương đến Công an huyện Lâm Thao trình diện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao phối hợp với các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương củng cố hồ sơ giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tân Trường