Nghệ An: Đường qua bệnh viện dày đặc 'ổ trâu', dự án đã có nhưng chưa thể làm

Đoạn đường chưa đầy 1km chi chít “ổ voi, ổ trâu” khiến việc đi lại của người dân huyện Yên Thành (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua, đoạn đường gần 1km từ ngã 3 giao với tuyến đường Bệnh viện Yên Thành đi Hợp Thành đến gần khu vực cầu đập Đá (địa bàn giáp ranh xã Văn Thành và Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường gầm 1km xuất hiện chi chít các “ổ voi, ổ trâu”, mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nặng khiến việc đi lại của người dân, các phương tiện rất khó khăn.

Đoạn đường chưa đầy 1km đi qua xã Văn Thành (huyện Yên Thành) bị hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều người dân xóm 3, xã Văn Thành bức xúc phản ánh, đoạn đường này xuống cấp một thời gian dài rồi nhưng đến nay vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa. ''Chúng tôi rất mong các đơn vị chức năng sớm làm lại tuyến đường để người dân đi lại được thuận lợi hơn'', người dân bày tỏ.

Chị Tr.T.L. (SN 1973, trú xóm 3, xã Văn Thành) cho hay, đoạn đường đầy rẫy ổ gà, ổ voi, ổ trâu rất nguy hiểm. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt, đã có rất nhiều vụ đi xe tự ngã hay va chạm nhau tại đây.

Điều đáng nói, đây là một trong những tuyến đường chính của người dân các xã phía Bắc huyện Yên Thành lưu thông lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để thăm khám, chữa bệnh.

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dân trú xã Tiến Thành (huyện Yên Thành) cho biết, đoạn đường xuống cấp, hư hỏng nặng nề quá khiến việc đi lại rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Đưa người ốm đi bệnh viện cấp cứu qua đoạn này cũng khá vất vả và lo sợ gặp tai nạn.

Ông Nguyễn Quế Lịnh, Chủ tịch UBND xã Văn Thành (huyện Yên Thành) cho hay, đoạn đường này nằm trong Tiểu dự án hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp huyện Yên Thành (thường gọi tuyến đường Bệnh viện Yên Thành đi Tân Thành - PV).

''Hiện việc kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ cho người dân đã xong và đang tiến hành công khai. Địa phương cũng rất mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp để người dân đi lại được thuận lợi hơn”, ông Lịnh nói.

Mặt đường nhựa cũ bị bong tróc, hư hỏng, những cục đá nhô lên vô cùng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay: ''Huyện đang tập trung để giải phóng mặt bằng triển khai các hạng mục của Tiểu dự án hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên người dân một số địa phương vẫn chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đoạn qua địa bàn xã Văn Thành, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã tiến hành công khai, sau khi kết thúc sẽ tiến hành các bước để chi trả cho người dân. Chúng tôi mong rằng người dân ở một số địa phương sớm đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhanh chóng triển khai dự án”.

Các “ổ voi, ổ trâu” giăng kín mặt đường khiến nhiều người đi xe máy phải hết sức cẩn trọng, nhiều người đã bị ngã vì đất đá trơn trượt.

Qua tìm hiểu của PV, ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5910/QĐ/UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp huyện Yên Thành, thuộc Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Hợp phần Nghệ An.

Dự án sẽ cải tạo và xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông, nhằm nâng cao khả năng liên kết vùng, đặc biệt là các khu du lịch trọng điểm của tỉnh; thúc đẩy sản xuất kinh tế và hàng hóa; cải thiện môi trường và tăng tính liên kết giữa các địa bàn phát triển năng động trong khu vực cũng như với những địa bàn hành lang ven biển, vùng sâu, vùng xa, các vùng miền núi và các khu vực khó khăn.

Bên cạnh đó, phục vụ sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm, thúc đấy phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa phương cho phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo trong khu vực.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm Chủ đầu tư. Nguốn vốn vay ADB và vốn đối ứng.

