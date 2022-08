Tai nạn liên hoàn tại Đắk Nông, xe đầu kéo bay vào hành lang lật ngửa

Chiều 2/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 chiếc xe tải vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 nạn nhân bị thương.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 trưa nay (2/8), tại Km1804 + 500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng.

Thời điểm đó, xe đầu kéo mang BKS 82C-053.18 kéo theo rơ moóc BKS 82R-000.66 do tài xế Phan Công Hòa (53 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Nông sang tỉnh Đắk Lắk, đến địa phận xã Trúc Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 50H-079.32 do tài xế Nguyễn Ngọc An (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Xe đầu kéo lao vào lề đường.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục tông vào xe tải mang BKS 48H-011.65 do tài xế Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế Nguyễn Thanh Quang và phụ xe là anh Vũ Văn Quân (ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) bị kẹt trong ca-bin. Người dân đã dùng xe kéo và các thiết bị phá ca-bin đưa nạn nhân ra ngoài để cấp cứu.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường.

Tài xế Quang sau đó được xác định bị gãy nát xương đùi phải, gãy chân trái, chấn thương vùng bụng. Phụ xe tải là anh Quân bị thương mắt trái, tay và một số vị trí khác..; tài xế xe đầu kéo bị chấn thương đầu, chân trái.

3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Dương