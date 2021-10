Hà Tĩnh: Ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, chiều 22/10, UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” tại thôn 4 xã này.

Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”“ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã Xuân Lĩnh và hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an xã nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đia bàn.

Về tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng PV05 (Công an tỉnh Hà Tĩnh); Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân; đại diện các ban, ngành cấp huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lĩnh, cùng bà con nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Đại úy Vương Khả Tuấn Anh (Trưởng Công an xã Xuân Lĩnh) đã thông qua tình hình an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn xã. Đồng thời công bố Quyết định thành lập mô hình, Ban chỉ đạo mô hình, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Để thực xây dựng tốt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, các hộ gia đình, mỗi người dân trong thôn phải gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông. Gương mẫu chấp hành đúng pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tích cực tuyên truyền vận động người thân và gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Theo đó, 100 % các hộ dân chấp hành luật giao thông. Không uống bia rượu trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 100% người dân đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

100% các hộ dân thực hiện nghiêm túc các quy định cấm về bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Không xây dựng cơi nới, treo các bảng biển, để các đồ vật, phơi nông sản... lấn chiếm lòng lề đường, không dựng rạp tổ chức tiệc cưới, sự kiện gây ảnh hưởng sự thông suốt của giao thông.

Đại úy Vương Khả Tuấn Anh (Trưởng Công an xã Xuân Lĩnh) thông qua tình hình ANTT và TTATGT trên địa bàn, đồng thời công bố Quyết định thành lập mô hình và Ban chỉ đạo mô hình; Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ.

100% các hộ dân chấp hành quy định cấm về thả rông gia súc, gia cầm. Phải có người chăn dắt trâu bò. Không để gia súc thả rông trên các tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách đánh võng. Không vượt đèn đỏ. Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định. Không chở quá số người quy định. Tuyệt đối không giao các loại phương tiện như xe mô tô, gắn máy cho trẻ em, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Thông qua ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc... sẽ tuyên dương những người dân, hộ gia đình có thành tích thực hiện mô hình. Đồng thời có hình thức phê bình đối với những trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Việc thành lập mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” có tác dụng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. Tích cực, tự giác tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư.

Từ đó, phấn đấu khu dân cư không có các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, không có công dân vi phạm luật giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn giao thông nói riêng, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thượng tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng PV05 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đánh giá cao công tác tham mưu, xây dựng và triển khai mô hình; đề nghị các cơ quan, ban ngành quan tâm, tuyên truyền cho nhân dân được biết để thực hiện.

Thượng tá Phạm Thanh Hải đề nghị các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân được biết để nghiêm túc thực hiện.

Trưởng Phòng PV05 Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các thành viên phải bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm về trật tự, an toàn giao thông nói riêng để kịp thời báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý…

Trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân thông tin, địa bàn thôn 4 của xã Xuân Lĩnh có 160 hộ dân với 597 nhân khẩu, nằm dọc theo QL1A (tuyến đường tránh Thị xã Hồng Lĩnh). Tuy nhiên ở đây không có đường dân sinh (đường gom, cầu chui) nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

“Do một bên là núi cao, dốc đứng nên mọi hoạt động sản xuất, chăn nuôi đều phải vượt qua tuyến đường quốc lộ này để ra đồng. Trong khi đó, ý thức của một số người dân chưa cao trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông”, vị cán bộ chia sẻ.

Đại diện các hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình và tuân thủ Luật Giao thông đường bộ cung các quy định của pháp luật về TTATGT.

Cũng theo vị cán bộ này, toàn thôn 4 có 7 tổ tự quản về ANTT. Ngoài ra, khi có sự cố tai nạn giao thông thì mọi người dân cùng tham gia với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn.

Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm tại thôn 4 xã Xuân Lĩnh và sẽ được nhân rộng tại các khu dân cư khác nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cũng trong buổi ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tặng hơn 160 mũ bảo hiểm cho 160 hộ gia đình trong khu dân cư.

Hà Tĩnh: Tích cực tuyên truyền trực tuyến về pháp luật an toàn giao thông tại các trường học Ngày 11/10, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với giáo viên Trường Tiểu học Xuân Viên, tổ chức tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh của nhà trường.

Trần Hoàn