Hà Tĩnh: Tích cực tuyên truyền trực tuyến về pháp luật an toàn giao thông tại các trường học

Ngày 11/10, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với giáo viên Trường Tiểu học Xuân Viên, tổ chức tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh của nhà trường.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân trực tiếp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường Tiểu học Xuân Viên.

Thực hiện tháng cao điểm về an toàn giao thông cho trẻ tới trường, ngày 11/10 Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Trường Tiểu học Xuân Viên để tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho hơn 400 học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường.

Buổi tuyên truyền được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông cùng giáo viên triển khai trực tiếp tại Văn phòng nhà trường. Qua nền tảng Zoom, dưới sự quản lý của giáo viên, học sinh ngồi ngay tại lớp học của mình để tiếp thu nội dung về an toàn giao thông.

Qua nền tảng Zoom, dưới sự quản lý của giáo viên, học sinh ngồi ngay tại lớp học của mình để tiếp thu nội dung về pháp luật an toàn giao thông

Tại đây, Trung úy Phan Thị Minh Trà, Cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân sẽ cùng giáo viên của trường trực tiếp giảng dạy. Thông qua các clip về quy tắc ứng xử để đảm bảo an toàn giao thông như người đi bộ, đi xe đạp, cách đội mũ bảo hiểm, nhận diện hệ thống biển báo; phân tích về các tình huống giao thông và cách xử lý khi gặp các tình huống trên đường.

Bên cạnh đó, buổi tuyên truyền còn triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông quanh khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Thông qua các clip về quy tắc ứng xử để đảm bảo an toàn giao thông như người đi bộ, đi xe đạp, giúp các cháu biết được cách xử lý khi gặp các tình huống trên đường

Ngoài việc nắm về kiến thức an toàn giao thông, còn giúp các em rút ra các kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 khi ngồi trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Em Hoàng Đặng Thúy Hằng, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Xuân Viên cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chúng em chỉ được nghe hướng dẫn trực tuyến, tuy nhiên qua buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, chúng em nắm được thêm rất nhiều kiến thức bổ ích khi tham gia giao thông.

Ngoài việc tuyên truyền trực tuyến, Cảnh sát giao thông còn trực tiếp lên lớp hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định

Cụ thể, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải chấp hành đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy định. Khi tham gia giao thông luôn đi về bên phải, không điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đi thành hàng ngang, không phóng nhanh, vượt ẩu, không nói chuyện, cười đùa khi tham gia giao thông.

... và hướng dẫn về các mô hình

Là Liên Đội trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên, ngoài việc chấp hành nghiêm, em sẽ có trách nhiệm nhắc nhở các bạn thực hiện tốt các quy định về an toàn đường bộ khi tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet, cô giáo Nguyễn Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường Tiểu học Xuân Viên (đóng tại thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) nằm cạnh tỉnh lộ 546 (nối QL1A với đường 22/12, tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng). Là tuyến đường trục chính nên lưu lượng giao thông khá lớn, tình hình giao thông khá phức tạp và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao”.

Ngoài việc nắm về kiến thức an toàn giao thông, còn giúp các em rút ra các kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 khi ngồi trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa và thực trạng về giao thông hiện nay

“Do ở độ tuổi tiểu học nên hiểu biết về an toàn giao thông của các cháu đang còn hạn chế. Vì thế việc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho các cháu học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, các cháu học sinh được biết và xử lý các tình huống giao thông có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao thông”, cô Tâm chia sẻ.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên, sau khi buổi tuyên truyền về Luật An toàn giao thông được triển khai, ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của các cháu cao hơn. Thời điểm tan học, không còn hiện tượng tụ tập trước cổng trường, không còn cảnh học sinh dàn hàng 2, hàng 3 như trước.

Trường Tiểu học Xuân Viên nằm cạnh tỉnh lộ 546 nên lưu lượng giao thông khá lớn, tình hình giao thông khá phức tạp và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao

Trung úy Phan Thị Minh Trà, cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân, người trực tiếp triển khai các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho biết, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông cho các trường học trên địa bàn và các khu dân cư.

Công an TP Hà Tĩnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua lớp học trực tuyến Nhằm hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông đối với học sinh trên địa bàn, thời gian qua, Công an TP Hà Tĩnh đã xây dựng các tình huống vi phạm giao thông, rồi cùng với các nhà trường triển khai qua lớp học trực tuyến.

Trần Hoàn