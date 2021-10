Đắk Lắk: Nhiều tuyến đường xuống cấp 'giăng bẫy' người đi đường

Vào mùa mưa, nhiều tuyến đường tại các huyện vùng sâu ở Đắk Lắk xuống cấp, tạo thành ổ voi, hố lớn tích nước gây nguy cơ mất an toàn giao thông với người dân, gây khó khăn cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa...

Người dân đi ại vất vả lưu thông qua con đường hư hỏng nặng ở trung tâm xã Hòa An.

Khốn khổ vì đường hỏng

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua tuyến đường trung tâm xã Hòa An huyện Krông Pắk đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng khiến các phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tuyến đường trung tâm xã Hòa An có chiều dài khoảng 2km, đi qua các điểm như chợ, trụ sở UBND xã Hòa An, nối giữa tỉnh lộ 9 và Quốc lộ 26, mỗi ngày đều có lượng người, phương tiện lưu thông qua lại lớn. Tuy nhiên, hiện mặt đường đã xuất hiện hàng loạt “ổ voi”, nhiều đoạn nhựa đã bong tróc, đá nhô lên lởm chởm.

Nhiều người dân sống gần tuyến đường trung tâm xã Hòa An cho biết, do đường đã xuống cấp trầm trọng, lại có lượng xe cộ qua lại nhiều nên khi trời nắng, tuyến đường này bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và việc kinh doanh, buôn bán hàng quán của người dân xung quanh.

Còn khi trời mưa, tuyến đường trên có nhiều đoạn bị ngập do thoát nước kém, mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước lớn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường trung tâm xã Hòa An đã xuống cấp nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Văn Quý, một tài xế thường xuyên qua lại trên tuyến đường trên cho hay: “Khổ nhất là khi trời mưa, mặt đường có nhiều vũng nước lớn ứ đọng nên rất khó quan sát, chẳng biết bên nào nông bên nào sâu, đi lại rất vất vả”.

Ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch UBND xã Hòa An xác nhận, tuyến đường trung tâm xã có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhưng hiện đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều vị trí bị sụt lún, tạo hố sâu, đọng nước vào mùa mưa, gây mất an toàn giao thông.

Cũng theo ông Nhâm, hiện xã đã có tờ trình gửi UBND huyện Krông Pắk để cấp huyện xem xét, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên.

Mòn mỏi chờ đường

Vào mùa mưa, tuyến đường từ tỉnh lộ 1 kéo dài qua địa bàn thôn 17, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cũng ứ đọng hàng chục hố nước lớn, sâu. Ngoài ra, đoạn đường này cũng xuất hiện “ổ voi, ổ gà” chằng chịt, nhiều điểm đường đất, sình lầy, gây trơn trượt khiến người đi đường luôn có cảm giác lo sợ, bất an.

Đoạn đường qua thôn 17, xã Ea Rốk xuất hiện nhiều hố sâu. Nhiều đoạn ngập sâu, lòng đường như biến thành ao nước sau những ngày mưa do hệ thống thoát nước kém.

Ông Nguyễn Văn Thính, một người dân sống gần tuyến đường trên trao đổi: “Đường xuống cấp đã lâu, nắng bụi, mưa lầy, người đi đường khổ mà người dân sống gần đường cũng khổ. Mùa mưa, khắp mặt đường là những hố nước lớn nhỏ, không biết đâu mà lần, người dân đi lại rất khó khăn, không ít người đã bị té, ướt sũng vì rơi vào hố nước”.

Cũng theo ông Thính, thương nhất là các cháu học sinh phải thường xuyên đi lại trên tuyến đường xuống cấp, trơn trượt để đến trường. Vào mùa mưa, không ít cháu đã phải đi học trong bộ dạng lấm lem vì bị té, bị dính nước bẩn từ đường bắn lên…

Theo ghi nhân của PV Infonet, do mùa này trời thường xuyên mưa nên tuyến đường tỉnh lộ 1 kéo dài qua địa bàn thôn 17, xã Ea Rốk ngập lênh láng, nhiều điểm sình lầy, trơn trượt. Để vượt qua tuyến đường này, tất cả các phương tiện lưu thông đều phải mất nhiều thời gian dò dẫm, vất vả đánh vật với các hố sình lầy, ngập nước.

Giao thông bất tiện phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa tại xã Ea Rốk.

Ông Đinh Xuân Đồng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk cho biết, tuyến đường tỉnh lộ 1 kéo dài qua thôn 17 của xã đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và cả hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần có ý kiến mong tuyến đường trên sớm được nâng cấp, cải tạo. UBND xã Ea Rốk đã tiếp nhận và đề xuất cấp trên để xin kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cũng theo ông Đồng, vừa qua, do tuyến đường xuất hiện nhiều hố sâu, bà con đang thu hoạch mùa vụ nên yêu cầu địa phương có biện pháp tạo điều kiện để vận chuyển hàng hóa, nông sản. Do đó, UBND xã Ea Rốk đã vận động một số đơn vị khắc phục được hai đoạn (mỗi đoạn khoảng 20m) để đảm bảo giao thông tạm thời cho người dân trong quá trình vận chuyển nông sản.

Trần Nhân