Xem clip cụ ông đi xe đạp, cộng đồng mạng rùng mình sợ hãi

Đoạn clip này do camera hành trình của ô tô ghi lại vụ việc xảy ra vào chiều 29/6/2021 trên đoạn đường dưới chân cầu vượt Đồng Văn, Hà Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong clip, tài xế điều khiển ô tô đang đi đúng phần đường của mình thì bất ngờ có một cụ ông lớn tuổi đi xe đạp trên đường bỗng rẽ lái tạt sang đường ngay trước dòng xe cộ đang lưu thông trên đường.

Mặc dù tài xế đã sử dụng còi xe nhưng dường như cụ ông không hề hay biết, vẫn đạp "phăm phăm" chuyển vào làn đường ô tô 1 đoạn dài để rẽ sang đường.

Rất may, tài xế ô tô đã làm chủ được tốc độ nên không xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào.

Điều khiến clip thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng là bởi 1 cụ ông đã lớn tuổi tham gia giao thông ngay trên đường lớn có lưu lượng lớn các phương tiện qua lại, bất chấp nguy hiểm.

Nhiều người xem xong clip đã phản ứng vì "kiểu" đi đường thản nhiên của cụ ông, và nhiều người tỏ ra sợ hãi vì quá nguy hiểm.

"Xem clip mà rùng mình vì cụ đi xe đạp quá coi thường tính mạng bản thân. Đây chắc chắn là kiểu sang đường theo thói quen rồi"; "Cụ nặng tai hay gì mà còi bóp to thế không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy 1 lần thế?? Đi thế này nguy hiểm quá"; "Gặp trường hợp như này thường xuyên, các cụ già ko để ý đâu, cứ đường ta ta đi thôi"; "May cho cụ đi xe đạp hôm nay không phải là xe limo hay công kéo nên cụ vẫn về được đến nhà"; "Yêu cầu Công an điều tra danh tính người đi xe đạp để phạt nguội vì đi vào làn oto và chuyển làn không xi nhan"

Qua tình huống này, nhiều lái xe có kinh nghiệm đã chia sẻ lại cách xử lý an toàn khi gặp những tình huống 'oái oăm' khi lưu thông trên đường:

"Như mình thì chủ động đi chậm lại thôi. Các cụ đi kiểu này không "đỡ " nổi nên tránh đi cho qua hẳn rồi mình hãy vượt lên đi là an toàn nhất"; "Tốt nhất lái xe ô tô nên có cái đầu lạnh và nên có tâm thế nhường đường cho những người yếu thế hơn mình. Như vậy mới an toàn".

Nhiều tài xế cho biết, đoạn đường này là gầm cầu vượt Đồng Văn. Vì khu vực này không có lối rẽ sang đường, nếu muốn sang đường thì buộc phải vòng lên cầu nên người dân hay đi ngược lên lối rẽ bên trên để quay đầu. Tuy nhiên, việc sang đường như thế này rất không an toàn.

Lam Giang