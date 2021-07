Vẫn chưa xử phạt xe ô tô đi ngược chiều trên đường phố Hà Nội khiến dân mạng bức xúc

icon

Ngày 13/7, Nguyễn Bảo Quốc ra tự thú tại Công an phường An Hòa (TP Huế) và khai nhận do chưa có giấy phép lái xe nên bỏ trốn, thời điểm gây tai nạn giao thông đã sử dụng bia rượu.