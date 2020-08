Bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung Công điện, trong những ngày qua liên tục phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng tại một số địa phương, báo hiệu dịch Covid-19 đang quay trở lại Việt Nam với nguy cơ và mức độ phức tạp khó lường.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hoá phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội trong điều kiện diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học mới.

Ảnh minh họa.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe; thực hiện theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên thanh, kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định...

Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ thô sơ chở người hoạt động trên đường thủy và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không...

Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh; tuyệt đối không để trẻ em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường học.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức người dân; không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt.

P.Liên