Địa điểm lạnh nhất thế giới ở đâu?

“Các vệ tinh quan sát Trái đất của NASA đã phát hiện ra rằng nơi lạnh nhất trên thế giới là Cao nguyên Đông Nam Cực, nằm trên một sườn núi”, Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Khu vực ghi nhận nhiệt độ lạnh nhất thế giới ở Nam Cực

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiệt độ trên cao nguyên này là -93,2 độ C – mức nhiệt độ thấp hơn một số nơi trên sao Hỏa, hành tinh nằm xa Mặt trời hơn Trái đất. Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa dao động trong khoảng -62,8 độ C trong năm, từ 21,1 độ C gần xích đạo vào mùa hè đến -140 độ C ở vùng cực trong những tháng mùa đông.

Nhiệt độ cực lạnh như vậy có thể gây nguy hiểm cho con người. Ví dụ, ở -70,5 độ C, một người chỉ mất 2 phút để bị tê cóng.

Thời tiết lạnh có thể nguy hiểm hơn thời tiết nóng. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2015 trên tạp chí The Lancet đã phân tích hơn 74 triệu ca tử vong tại 384 địa điểm ở 13 quốc gia cho thấy thời tiết lạnh gây tử vong cao gấp 20 lần so với thời tiết nóng.

Nhiệt độ lạnh nhất từng được cảm biến vệ tinh ghi lại cũng là -93,2 độ C, được phát hiện dọc theo sườn núi giữa Mái vòm Argus và Mái vòm Fuji cũng trên Nam Cực vào tháng 8/2010. Kỷ lục nhiệt độ lạnh nhất dựa trên nhiệt kế trên mặt đất là -89,2 độ C, được ghi lại vào ngày 21/7/1983 trên cao nguyên Nam Cực, tại nhà ga Vostok của Liên Xô. Trước kỷ lục này, nhiệt độ lạnh nhất là - 88,3 độ C cũng tại nhà ga Vostok vào năm 1968.

Ngoại trừ Hawaii, các bang còn lại của Mỹ đều có nhiệt độ dưới 0 độ C vào một số thời điểm trong năm, từ -51 độ C ở các bang phía bắc đến -18 độ C ở Florida. Hawaii chưa bao giờ ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C. Hiện nước Mỹ sắp hứng đợt không khí lạnh từ Bắc Cực di chuyển từ Canada xuống phía Nam trong những ngày tới.

Hạ Thảo (lược dịch)